Tres empresas se postulan para dotar seis nuevos coches de Policía local
Será una concesión por cuatro años mediante modalidad de «renting» sin opción a compra con un precio estimado para el Concello de 500.000 euros
REDACCIÓN
Tres empresas, Autos Iglesias S.L.
Fraikin Assets SA y la firma Andacar 2000 S.A. (que debe de presentar nuevos documentos a la mesa de licitación) se han presentado al concurso del Concello para contratar mediante «renting» y sin opción a compra, para dotar seis vehículos patrulla con kit de detenidos con destino al servicio de la Policía Local del Ayuntamiento de Ourense.
La empresa ganador que seleccione el Concello, deberá de dotar vehículos que cumplan las largas especificaciones técnicas que incluye el pliego del concurso.
Además la empresa adjudicataria tendrá que ocuparse no solo de todo el equipamiento interno, amplísimo, que incluye desde chalecos, megafonía, emisora, cámara un larga lista de material tanto para la protección de los agentes como para distintos tipos de servicio, desde desfibrilador, cámara y un largo etcétera.
Durante la ejecución del contrato de suministro, la empresa adjudicataria se ajustará a la normativa vigente. El contrato de suministro tendrá una duración de tres años y la firma concesionaria tendrá que suscribir además un seguro en el que se hacer cargo de robo, defensa jurídica, reclamaciones de daño. Se contratará un kilometraje anual máximo de 35.000 kilómetros por año por vehículo. La concesionaria se ocupará también del mantenimiento y reparaciones que se realizarán siempre, dentro do término municipal de Ourense, según el pliego, y en talleres oficiales de la marca, o designados por el Concello . Será condición indispensable que dispongan de espacio suficiente para que los vehículos que tenga que permanecer en ellos estén en lugar cerrado y seguro y, en ese periodo por privacidad la emisora debe de estar apagada.
