Rueda pide más medios para recuperación y prepara ayudas para viviendas y viñedos

Tras varias jornadas de contención en los incendios forestales que asedian la provincia de Ourense, la subida de las temperaturas prevista para este fin de semana ha encendido de nuevo las alertas. Tanto la comarca de Valdeorras, fuertemente golpeada por el fuego, como la zona del Miño, están hoy en aviso amarillo de Meteogalicia por valores que pueden superar los 36º. Precisamente este viernes, en una visita a los viñedos afectados en Monterrei, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, incidió en la necesidad de «no bajar la guardia» ante la subida de las temperaturas y pidió mantener al menos durante el fin de semana el despliegue de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y reforzar medios para las posteriores labores de recuperación y limpieza del territorio afectado.

La última actualización de Medio Rural sobre la situación de los incendios mantiene en cinco los fuegos activos en la provincia, dos de ellos con evolución favorable, lo que indicaría una próxima estabilización. Se trata de los incendios de Chandrexa-Vilariño (19.000 hectáreas) y Oímbra-Xinzo (17.000). A Mezquita (10.000) y Larouco (30.000) se mantienen sin avance, y solo el de Carballeda de Valdeorras que se inició en Casaio suma 400 hectáreas y alcanza ya las 3.000. Con esto, la superficie arrasada en la provincia durante esta devastadora ola de incendios asciende a 79.000 hectáreas. Además, los medios pudieron controlar un fuego declarado este sábado en Muíños, parroquia de Requiás, que afectó a 1,5 hectáreas en el parque natural del Xurés. Asimismo, los medios dieron por controlado el incendio Maceda, con un balance de 3.500 hectáreas.

Cepas y un bosque calcinados en Verín. / FdV

En la visita a los viñedos de la Adega Tapias Mariñán, en Verín, Rueda destacó que, si bien la situación en la provincia de Ourense «está evolucionando de manera positiva, seguimos necesitando ayuda». Así, agradeció la presencia del Ejército en el terreno y destacó que, según las recomendaciones de los técnicos del CECOP, antes de la desescalada de medios dedicados a combatir los fuegos, sería precisa la presencia de la UME estos dos días para ayudar en labores de contención y recanalización antes de las lluvias previstas para la próxima semana.

Consello de Goberno en Ourense

Respecto a la recuperación de las zonas afectadas, Alfonso Rueda ha pedido también que el ejército «eche una mano» durante estos días, ya que es una demanda de las zonas afectadas y una labor muy importante. «Seguimos en ese proceso de evaluación global de los daños para poder lanzar ya las ayudas la semana que viene», anunció. De hecho, está previsto celebrar una reunión de su Gobierno en Ourense para la gestión de esas ayudas. «La semana que viene haremos un Consello aquí para que las personas damnificadas puedan empezar a pedirlas ya», explicó.

Asimismo, Rueda quiere reunirse también con los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen ourensanas para evaluar daños. «Los fuegos más importantes se produjeron en dos zonas vitivinícolas y por lo tanto hubo daños. Es cierto que en algún caso los viñedos sirvieron de cortafuegos, pero en otros, no fue posible salvarlos», añadió.

Es el caso de la bodega Tapias Mariñán, donde se perdieron entre 8 y 10 hectáreas de viña, lo que supone 100.000 kilos de uva que no llegarán al proceso de producción y comercialización. El copropietario de la bodega Tapias Mariñán, Aníbal Blanco, lamentó el duro golpe al rural: «La gente que trabaja en el campo tiene que tener un prestigio, una dignidad», reclamó.

En esta línea, Rueda anunció «inversiones cuantiosas» tanto para el sector del vino como para las viviendas afectadas por los fuegos. Este mismo viernes se reunieron en la delegación territorial de la Xunta en Ourense, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto; el delegado Manuel Pardo, y la directora territorial de la Consellería de Vivenda en Ourense, Pilar Fernández, para abordar las actuaciones en materia de vivienda y definir la línea de ayudas que se va a lanzar de forma «inminente».

Chandrexa solicita la declaración de «zona catastrófica»

La corporación de Chandrexa de Queixa aprobó ayer por unanimidad solicitar al Gobierno central la declaración de «zona catastrófica» o «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», para poder pedir ayudas a la Xunta y el Estado por el grave incendio forestal declarado el 8 de agosto, que todavía sigue activo. Afectó a las aldeas de Requeixo, Forcadas, Zamorela, Parafita, Casteligo, Chao, Paradaseca, Vilar, Espasa, Senra y Taboazas, con un balance de 16.000 hectáreas quemadas.

Desde el Concello señalan que el incendio provocó serias consecuencias ambientales y humanas y que los daños en el sector primario «son aún incalculables». Inciden en que, además del colapso de una vivienda, y numerosos cierres, murieron animales y falta alimento para el ganado.