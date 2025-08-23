Ribeiro en Común acusa al ejecutivo local de ‘opacidad’ en la gestión del agua

Ribeiro en Común afirma que el gobierno municipal de Ribadavia, ha puesto en marcha la captación provisional del río Avia sin informar públicamente. «Hace justo una semana nuestro grupo presentó un escrito en el que demandaba información sobre la situación del caudal para saber si se habían iniciado los tramites para poder usar esta captación provisional instalada en el anterior mandato durante la crisis del 2022» indican . Sin embargo «el Gobierno local l optó por la ocultación de datos reales de la situación del agua en Ribadavia, a pesar de haberlos pedido nuestro concejal».

Tampoco se está haciendo por parte del Ayuntamiento una vigilancia del uso correcto del agua, afirman « ni reparando averías de pérdidas visibles de agua en plena calle. Optan por usar la instalación creada en el anterior mandato, en lugar de velar porque el vecindario cumpla con el bando que el propio gobierno publicó, tampoco quieren desde lo gobierno hacer cumplir la propia normativa municipal.

Lamentan que tras 2 años de gobierno de mayoría absoluta, no iniciaron los trámites para resolver el problema, una nueva captación en el Río Miño, proyecto también redactado y autorizado en el anterior mandato.

La obra de la captación provisional en el Río Avia es una instalación de 2.000 metros totales de tuberías, que conectan el río Avia con la ETAP, monte arriba, en A Franqueirán, previo paso por la piscina municipal del área de la Veronza, para su filtración, que posibilita traspasar agua del río Avia al deposito de la ETAP de A Franqueirán.