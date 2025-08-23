PSOE y BNG piden un pleno extraordinario en la Diputación

Los grupos del PSdeG-PSOE y BNG en la Diputación registraron este viernes de forma conjunta la solicitud de un pleno extraordinario para abordar la situación de los incendios forestales en la provincia. Recurren a esta fórmula tras haber interpelado a nivel de portavoces que se abordara este asunto en el pleno extraordinario ya convocado para el próximo miércoles, 27 de agosto. Esta demanda responde al «desacuerdo» con la fórmula elegida por el presidente para abordar el tema: una dación de cuenta del presidente sobre la situación de los incendios. Sostienen PSOE y BNG que esta petición de la oposición convierte el punto «en un monólogo unilateral del presidente», sin posibilidad de participación del resto de grupos. Esta fórmula de «dación de cuenta», señalan la oposición, «resulta manifiestamente inadecuada para abordar una emergencia de esta magnitud» e inciden en que «es justo ahora cuando se debe actuar con responsabilidad institucional». La situación, añaden en el escrito, «requiere un debate abierto, plural y constructivo que permita aglutinar el mayor consenso posible alrededor de las medidas que se adopten». En esta línea, la petición deja abierta la posibilidad de retirar la solicitud «si el presidente se retracta e incluye un punto específico en la orden del día del pleno del 27 de agosto que permita el debate abierto».