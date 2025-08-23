«Pescar» arte para intentar ayudar en Gaza

Después de 22 meses de conflicto en la Franja de Gaza, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) declaró este viernes la situación de hambruna en el territorio de manera oficial. En un contexto marcado por el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del estado de Israel, son ya medio millón de personas las que padecen la falta de alimento y medicamentos.

Algunos de los organizadores y participantes. | Roi Cruz

Mientras los gobiernos occidentales continúan sin tomar medidas reales al respecto, la ciudadanía cada vez se vuelca más con la causa gazatí. Ya sea a través de donaciones, cambios de consumo, concentraciones y alegatos en redes, la acción ciudadana se posiciona ante el genocidio y, Ourense no iba a ser menos.

De hecho, actualmente, Ourense es la única ciudad española que colabora directamente con «Hearts of Gaza», un proyecto que busca difundir por el mundo los dibujos de los niños gazatíes y recaudar fondos para los palestinos.

El mecanismo es sencillo, quienes deseen sumarse al proyecto solo deben ponerse en contacto con la organización y comprometerse a exponer las pinturas palestinas y posteriormente envíar los beneficios obtenidos a la causa.

Este medio centenar de obras que muestran la realidad que sufren estos niños, siendo un testimonio directo de su situación actual, se encuentra en la Biblioteca Pública Nós y estarán disponibles hasta el día 18 de septiembre.

«Arte con gancho»

No obstante, esta no es la única iniciativa que busca fondos dentro de «Hearts of Gaza» en la ciudad. Este viernes la sala de arte Dodó Dadá preparó «Arte con gancho», en colaboración con Radio Liverdade y BDS (Boicote, Desinvestimentos, Sancións) Galiza bajo la coordinación de Manolo Figueras, Alfonso Cid junto a los dueños de Dodó Dadá, Xosé Vilamoure y Marita Carmona.

El ejercicio comenzó como un juego en el que los participantes trataron de «rescatar» pescando los objetos disponibles, entre ellos varias obras de arte donadas para la ocasión. Una vez echado el anzuelo, se siguió a una subasta por la que el artículo pasa al mejor postor con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para donar a «Hearts of Gaza».

Los asistentes pudieron, además, adquirir unas camisetas diseñadas especialmente para «Hearts of Gaza» por Rey Centolo, cuya recaudación también será destinada la organización.

Entre las obras disponibles que donaron varios artistas, se encontraron trabajos como los de la pintora Eva Ragnarok, Xosé Poldras o Pablo Otero, entre otros.

Destacan el promover el arte como refugio para los niños palestinos, sin embargo, recuerdan que esto no es suficiente ante la guerra y la hambruna que asolan Gaza y que amenaza día tras día con expandirse y seguir acabando con la vida de miles de personas.