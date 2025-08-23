Instalan fuentes portátiles en las zonas afectadas por los cortes de agua

La Diputación de Ourense, a través de la empresa mixta AquaOurense, ha habilitado dos puntos de suministro de agua potable en la plaza de Viloira y en el Parque Empresarial de A Raña, en O Barco de Valdeorras, con el objetivo de garantizar el acceso al agua a la población afectada por los cortes de servicio provocados por los incendios forestales.

Los vecinos pueden acudir a estas fuentes portátiles a cargar sus garrafas o botellas, mientras los equipos de la empresa trabajan para restablecer el servicio habitual con todas las garantías sanitarias. Los incendios afectaron a las fuentes de abastecimiento, dejando sin agua a los municipios cuya gestión depende de este consorcio, concretamente Rubiá, A Rúa, Petín y Vilamartín de Valdeorras, además de algunas zonas de O Barco.