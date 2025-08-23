Barbadás reformará la pista Santa Uxía y el parque Lucinda

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Barbadás aprobó este miércoles dos actuaciones de mejora de espacios públicos en el municipio, con una inversión conjunta que supera los 140.000 euros. La primera de las obras será la reforma, recuperación y rehabilitación deparque Lucinda, en Fonsillón, un espacio de ocio que actualmente se encuentra en estado de abandono y que será transformado para el uso de los vecinos. El presupuesto de esta actuación asciende a 68.970 euros (IVA incluido) y ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Viso e Hijos.

El proyecto , contempla una intervención sobre una superficie de 982 metros cuadrados, de forma rectangular y escalonada, que se organizará en tres niveles.

La segunda de las intervenciones aprobadas será la regeneración del firme de la pista de Santa Uxía, en la parroquia de San Lourenzo de Piñor, con una inversión de 72.003,72 euros. Esta obra ha sido adjudicada a la empresa Obras e Saneamientos Galicia. La actuación se centrará en el acceso desde Ourense, uno de los dos que conectan con esta localidad situada en el entorno de Reza y del río Miño.

Ambas intervenciones están incluidas en el Plan de Obras del Ayuntamiento de Barbadás, que contempla una inversión total de 1,1 millones de euros para este 2025 en las 35 obras previstas.