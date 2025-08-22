Taller de ‘regueifas’ feministas en Vilar de Santos para mujeres y personas no binarias

El Arca da Noe, en la rúa do Forno, 13 del concello de Vilar de Santos, acoge hoy, de 11.00 a 14.00 horas, una curiosa propuesta.

Se trata del «taller de regueifa feminista na Taberna», convocatoria que adornan con el inciso «cunhas gotas de sexualidade» y que, si bien es abierto al público, va dirigido, indican, en especial a «mulleres e a persoas con identidades non binarias» .

La iniciativa invita a los participantes a traer «si os apetece, vuestro instrumento musical». La iniciativa forma parte de la programación de Arca da Noe, y está en este caso organizada por senhora.placerful; Mike Block (producer) y contará con Raquel «A Doallo» y Yessica Nantoni.

Este mismo local de Vilar de Santos ofrece además hoy un concierto, a partir de las 22.00 horas, a cargo Borja Quintela (1989). Es un cantante y compositor ourensano que comenzó en el mundo de la música a los 19 años, se formó y trabajó en diferentes orquestas.

En 2015, con el sello discográfico Club 33 Music, publicó su primer tema, ‘El roce de tu piel’, de inspiración latina. En 2016, salieron a la luz tres sencillos más: ‘Pido perdón’, ‘Puzle de Dos’ y ‘Hasta quitarte la ropa’, así como muchos otros temas y su primeros videoclips.

En 2019 lanzó una campaña de micromecenazgo para lo que sería su primer álbum en solitario, Todo y nada. Lleva más de 300 actuaciones sobre los escenarios.