Los participantes en los campamentos de verano pasaron un día con la Policía Local
Dentro de los actos del programa Concilia Verán del Concello
REDACCIÓN
La Policía Local de Ourense visitó los campamentos de verano que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense en los colegios de la ciudad. Durante la jornada, agentes del cuerpo municipal saludaron a los niños participantes y les explicaron de forma didáctica y amena los principales servicios que presta la Policía Local.
La concejala de Educación, Tamara Silva, los acompañó en el desarrollo de esta actividad (en la imagen, en el colegio Manuel Luis Acuña) que forma parte do programa Concilia Verano 2025, que tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares. En esta edición, participan más de 2.100 niños.
Las actividades, de carácter lúdico y educativo, se desarrollan en distintos espacios de la ciudad para facilitar los desplazamientos, concretamente en nueve centros educativos, en el Aula de Naturaleza, en el Espacio Makers de la UVigo, en el Centro Cívico Colón y en la Escuela de Teatro.
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»
- Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano
- «Venían pavesas por el aire desde varios kilómetros y prendían en la hierba seca»
- El bombero fallecido en León era ourensano
- Ourense sufre en nueve días los tres mayores incendios de Galicia desde que hay registros
- El incendio de Porto de Sanabria alcanza Ourense y amenaza un bosque de tejos milenarios
- Ridimoas y el Teixadal: patrimonio natural golpeado, pero no vencido