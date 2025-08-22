Los participantes en los campamentos de verano pasaron un día con la Policía Local

La Policía Local de Ourense visitó los campamentos de verano que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense en los colegios de la ciudad. Durante la jornada, agentes del cuerpo municipal saludaron a los niños participantes y les explicaron de forma didáctica y amena los principales servicios que presta la Policía Local.

La concejala de Educación, Tamara Silva, los acompañó en el desarrollo de esta actividad (en la imagen, en el colegio Manuel Luis Acuña) que forma parte do programa Concilia Verano 2025, que tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares. En esta edición, participan más de 2.100 niños.

Las actividades, de carácter lúdico y educativo, se desarrollan en distintos espacios de la ciudad para facilitar los desplazamientos, concretamente en nueve centros educativos, en el Aula de Naturaleza, en el Espacio Makers de la UVigo, en el Centro Cívico Colón y en la Escuela de Teatro.