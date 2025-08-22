Ourense sale a la calle contra los incendios y el actual modelo forestal

Ourense, Verín, Allariz, Ribadavia y Celanova fueron algunos de los escenarios de las concentraciones ciudadanas simultáneas en toda Galicia, para denunciar la ola de incendios que lleva semanas arrasando el territorio de la provincia ourensana y para exigir un cambio de rumbo en la política forestal de la Xunta.

Así, las movilizaciones, convocadas por la plataforma Por un monte galego con futuro, reunieron a cientos de personas bajo lo lema «Queiman os nosos montes, queiman as nosas casas».

La protesta más multitudinaria tuvo lugar en la Plaza Mayor de Ourense, donde se dieron cita colectivos sociales, organizaciones ecologistas, sindicatos y numerosos ciudadanos a título individual que quisieron expresar su indignación frente a la gestión forestal del Gobierno gallego. La plataforma convocante denunció la «precariedad extrema» en la que trabajan los profesionales de extinción y la «inacción» de las administraciones delante del avance de los fuegos.

Las concentraciones, que se hicieron oír en un total de 28 localidades, pretendían «visibilizar una tragedia ambiental, social, cultural y económica provocada por un modelo forestal que fomenta el monocultivo de especies de crecimiento rápido como el eucalipto, el abandono del rural y la falta de planificación sostenible».

«La moratoria que finaliza el 31 de diciembre para nuevas plantaciones de eucaliptos no es suficiente. Queremos una moratoria definitiva y un plan que apueste por el bosque autóctono», reclamó uno de los portavoces de la plataforma durante la lectura del manifiesto en Ourense. Durante el acto, también se trasladó un mensaje de apoyo a las personas afectadas por los incendios y a los equipos de extinción, «que una vez más dan lo mejor de sí a pesar de la escasez de medios y la falta de refuerzos».

La plataforma aprovechó para reiterar su oposición al Plan Forestal aprobado por la Xunta y al Pladiga—Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia—, que califican de «herramienta inútil, sin consenso y sin participación real de las entidades implicadas en medio rural».

Como alternativa, demandan una implicación directa de vecinos, de las comunidades de montes y de las personas propietarias en la gestión de los montes, así como que «la Consellería de Medio Rural retome la linea de ayudas para la valorización integral del monte y también las Unidades de Gestión Forestal».