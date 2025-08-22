La obra en avenida de Portugal retrasa hasta 2026 el nuevo bus en O Couto

Los vecinos de O Couto tendrán que esperar por la nueva línea de bus circular que el Concello de Ourense anunció que va a poner en marcha este mismo año. De hecho, el alcalde ya avanzó su intención de ponerla en marcha el 16 de septiembre.

Esta línea, que está previsto que pase cada 20 minutos, no podrá estar en marcha al menos hasta principios de 2026, según anunció ayer el gobierno municipal, en tanto no remate la obra de humanización de la avenida de Portugal, que cumple plazos, y por la que tendrá que pasar esa línea circular. Debido a la complejidad del proyecto, mantiene muchos tramos cortados o con los sentidos del tráfico cambiados.

Además, y según confirmó ayer el Concello, estas complejas obras, que está previsto que rematen a finales de año —si no hay tropiezos— y también de las más costosas en inversión, obligará a cambiar por primera vez el recorrido de la popular carrera de San Martiño que se celebra en noviembre.

Las obras de humanización de la avenida de Portugal, que está ejecutando el Ayuntamiento de Ourense, avanzan a buen ritmo y mantienen los plazos de ejecución previstos con el objetivo de que estén completamente finalizados a finales de este año. Sin embargo, la realización de los trabajos afectará al recorrido de la próxima edición de la carrera pedestre popular del San Martiño, para la que el Concello «diseñará una nueva ruta para la edición de este año, ya que la prueba, que se desarrollará en el mes de noviembre, no podrá transitar por la avenida en obras», afirma.

Así que esta popular carrera tendrá de nuevo un recorrido distinto, al igual que el año pasado, cuando no pudo circular por la avenida de As Caldas, que entonces estaba siendo reformada.

La humanización de la Avenida de Portugal es una obra con un presupuesto de licitación total de 5.989.285 euros, que financia el Concello con fondos propios (4.577.533 euros) con el apoyo de una subvención de 1.411.751 euros (equivalente al 23,5% del total de la obra), de fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE a través del Fondo Europeo Next Generation EU.

La intervención, que abarca toda la superficie de la avenida, desde Ervedelo hasta Marcelo Macías (1,2 km), tiene por objeto renovar la accesibilidad y sus principales servicios.

Cortes de tráfico por obras en Díaz de la Banda

Los cortes de tráfico por obras afectan también a otras calles. La Policía Local del Concello de Ourense informa de que la calle Díaz de la Banda, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Policía Nacional y la intersección con la calle Ribeira Sacra, estará cerrada al tráfico desde el próximo lunes, día 25 de agosto, la causa de la ejecución de obras. Los trabajos tienen como finalidad la mejora de la accesibilidad en el paso de cebra y la adecuación del pavimento en esta calle. Las personas residentes podrán acceder a sus viviendas a través de la calle Ribeira Sacra.