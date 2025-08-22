Un pacto entre PSOE y BNG desbanca al PP de la Alcaldía en Viana do Bolo

En pleno ecuador de mandato, y tras dos años con unas negociaciones que no llegaban a fructificar, PSOE y BNG del concello ourensano de Viana do Bolo acaban de firmar una moción de censura contra el alcalde del PP, Andrés Montesinos, acuerdo con una duración de dos años, hasta 2027, con alcaldes rotatorios.

Los números mandan. Es la fuerza de sus 6 concejales: 3 del PSOE y 3 del BNG, frente a los 5 del ejecutivo local del PP.

Con pacto de moción y posterior cogobierno, PSOE y BNG intentan, según los firmantes, «frenar la despoblación y crisis demográfica del municipio, modernizar servicios municipales», así como «establecer un marco de colaboración para superar la situación de bloqueo y parálisis que atraviesa el municipio», señalan.

Pleno el 5 de septiembre

El alcalde de Viana do Bolo, Andrés Montesinos, se mostraba este viernes sereno, pues «llevaban ya mucho tiempo intentándolo y votaron en contra de todo, hasta de los presupuestos del Concello que sacamos adelante porque no vino uno de sus ediles. Estoy tranquilo. El pueblo decidirá dentro de veinte meses», señala el regidor. El pleno de moción de censura será el 5 de septiembre, cumpliendo el plazo máximo que otorga la ley, indica Montesinos.

El acuerdo, firmado por los representantes de ambas formaciones y sus responsables a nivel local, establece un marco de cooperación institucional «basado en la corresponsabilidad efectiva, solidaria y leal de ambas fuerzas en la acción de gobierno municipal» . La propuesta de gobierno contempla una alcaldía rotatoria que se desarrollará en dos fases claramente definidas. En un primero período, el candidato del PSdeGPSOE, Germán García-Ávila Arias, ocupará la alcaldía hasta el 18 de agosto de 2026, momento en el que asumirá el cargo un representante del BNG hasta el final de la legislatura.

«Para garantizar la participación equilibrada de ambas formaciones en la gestión municipal, se creará una junta de gobierno local integrada por dos miembros de cada grupo político, cuyos representantes serán elegidos por la respectiva organización», indican.

Los grupos firmantes se comprometen a garantizar la estabilidad del gobierno municipal, votando todas las propuestas del grupo que te detiene la alcaldía y aprobando sus iniciativas de ámbito local en el pleno municipal. Como elemento destacado del pacto, en el referente a los posibles remanentes de tesorería, cada fuerza política tendrá un poder de decisión de un 50% en los dichos fondos, garantizando de este modo la participación equitativa en la toma de decisiones sobre los recursos municipales disponibles.

Indican que el pacto surge «como respuesta a la necesidad de abordar los problemas estructurales que enfrenta Viana do Bolo, entre los que se encuentran la crisis demográfica, el envejecimiento poblacional, la modernización de los servicios públicos y la necesidad de impulsar políticas de revitalización territorial».

Avanzan que habrá un cambio de modelo en la gestión municipal, «apostando por la transparencia, la participación ciudadana y la utilización responsable de los recursos públicos. Las dos fuerzas políticas se comprometen a trabajar conjuntamente para implementar políticas de cohesión territorial, revitalización del rural y desarrollo sostenible», avanzan.

El pacto también contempla mecanismos para garantizar que cada grupo político pueda presentar sus propuestas independientemente en ámbitos que no sean de competencia municipal directa, respetando así la pluralidad política y sus respectivos programas. Los firmantes del acuerdo subrayaron que esta entente responde «a la voluntad de las vecinas y vecinos y a la necesidad de propiciar la estabilidad política».

Andrés Montesinos, alcalde de Viana do Bolo. / FdV

Andrés Montesinos Alcalde de Viana do Bolo «Lo único que hizo la oposición fue estorbar»

El alcalde de Viana do Bolo asegura en declaraciones a FARO que tiene «la conciencia muy tranquila. De hecho casi es un alivio que acaben ya de presentar esta moción, que llevaban mucho intentando, pues lo único que han hecho en estos dos años ha sido estorbar, boicotear todo lo que hacíamos votar en contra hasta de los presupuestos y obras sociales», asegura el regidor.

«Les quedan 20 meses, y luego será el pueblo el que decida», asegura el regidor, quien afea a los grupos de oposición de PSOE y BNG de «no haber colaborado ni siquiera como voluntarios en los incendios que tanto afectaron a la comarca estos días. Todo el mundo echó una mano, pero a ellos no los vimos apagando», asegura, «mientras todos trabajamos por los afectados».

Considera que «es una maniobra más de desgaste tal sin objetivo alguno. Lo último ha sido ese pleno de los presupuestos, que finalmente dejamos aprobados, porque uno de los seis ediles de oposición no vino, pues el resto votó en contra», indica el alcalde.