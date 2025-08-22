El godello abre la vendimia en Valdeorras

La DO Valdeorras inició este jueves la campaña de vendimia, marcada por el 80 aniversario de la puesta en marcha de la Denominación de Origen Valdeorras, y también por el desastre provocado por el gran incendio forestal de Larouco. Desde el Consello Regulador destacan las ocho décadas de trabajo amparando las variedades autóctonas de Galicia, entre ellas el godello, «un vino rescatado del olvido en esta comarca y que alcanza su mayor nivel de excelencia en esta DO», destacan.

Viñedo superviviente en Vilamartín de Valdeorras. | FdV

Precisamente, es esta uva la primera en llenar los cestos de la nueva cosecha. El punto de arranque es la bodega Valdesil, que inició los trabajos de recolección a primera hora de la mañana en temprano esta mañana en la viña «As Chas Vieja», en Portela de Vilamartín de Valdeorras. Una uva godello, señalan desde la DO, «rigurosamente seleccionada» para elaborar un vino tostado a base de racimos que tienen que permanecer colgados en una sala habilitada de la bodega durante varios meses. Así lo explica Raúl Prada, cuarta generación de la familia Prada-Gayoso, propietarios de Valdesil.

Respecto a los efectos del incendio, los técnicos del Consejo Regulador están valorando la situación y cómo afectará al vino. Santiago Pérez explica que «hasta la semana pasada teníamos unos valores parecidos a los del año pasado, cuando la cosecha fue excepcional y batimos récord de kilos de uva recogidos». Además de recibir la calificación de «excelente» en cuanto a la calidad y salud de la uva.

Tras la oleada de incendios que afectan a la comarca, el equipo técnico del Consejo Regulador se mantiene prudente y apunta que «aún es pronto» para valorar. Por el momento se están analizando los viñedos sobre el terreno para ver hasta qué punto afectará esta catástrofe a la cantidad de uvas que se puedan recolectar.

Además, Pérez destaca que las viñas fueron «las heroínas que actuaron como cortafuegos naturales en muchas partes, salvando muchas de las casas de los pueblos en las que están plantadas».

La uva godello también estrena la vendimia de la DO Ribeira Sacra, donde algunos viticultores ya han empezado a recoger el fruto, como Terrazas de Outeiro, en Quiroga, que opta por una vendimia temprana para «preservar la frescura en los vinos».

Por su parte, el Consejo Regulador inició el lunes los controles de maduración de la uva para determinar el momento óptimo de recogida y garantizar la calidad de los vinos de la DO.