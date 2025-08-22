El Gobierno central promete ayudas mientras crecen las críticas a la Xunta

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó ayer la comarca de Valdeorras para expresar el respaldo del Ejecutivo central a los municipios afectados por la ola de incendios y anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de «zona afectada por una emergencia de protección civil», lo que permitirá movilizar recursos estatales para reparar los daños y apoyar la reconstrucción, una vez se logre la extinción total de los fuegos.

Acompañado por el subdelegado en Ourense, Eladio Santos, Blanco recorrió la parroquia de A Fervenza (O Barco) y San Vicente de Leira (Vilamartín), donde se reunió con los alcaldes Aurentino Alonso y Enrique Álvarez. «La prioridad ahora es apagar las llamas y proteger a la población, pero el Gobierno ya trabaja en el siguiente paso, y lo hace con la voluntad de no dejar a nadie atrás», declaró.

Durante su visita, el delegado también acudió al puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencias desplegado en la zona, donde supervisó junto al capitán Queipo el operativo en marcha.

Críticas a la Xunta

En paralelo, tanto el PSdeG-PSOE provincial como el BNG lanzaron duras críticas al Gobierno gallego por su gestión de la emergencia.

El PSOE ourensano denunció la retirada de varios bomberos de primera línea en plena crisis y calificó la decisión de «inadmisible». El secretario provincial, Álvaro Vila, aseguró que «es un insulto» a la ciudadanía y a los equipos que están luchando contra las llamas en condiciones extremas, y reclamó «responsabilidades políticas una vez se controle la situación, incluida la dimisión de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez».

Los socialistas señalaron además la «pésima» gestión del incendio de Trevinca, que según denuncian, «ni siquiera aparecía en los informes oficiales durante varios días, a pesar de afectar a miles de hectáreas y zonas de alto valor ambiental como la Lagoa da Serpe y el Teixadal de Casaio».

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se desplazó ayer a una de las zonas castigadas por el fuego, el concello de Vilar de Barrio, donde trasladó su apoyo a la vecindad y a los equipos municipales que, dijo, «fueron clave para evitar una tragedia mayor con sus propios medios».

Pontón calificó de «irresponsable y contradictorio» que la Xunta prescindiera de los bomberos de Lugo y A Coruña en plena ola de incendios, y denunció que el Ejecutivo de Alfonso Rueda «está sobrepasado, improvisa y deja brigadas incompletas y motobombas paradas por falta de personal». A su juicio, «es inadmisible que se retiren medios mientras miles de hectáreas siguen ardiendo».

La líder nacionalista reclamó la puesta en marcha urgente de un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal con medidas para recuperar el arbolado autóctono, romper las masas de especies pirófitas y prevenir la erosión en las zonas más sensibles. «Los incendios se apagan con políticas preventivas, con un monte multifuncional y con una estrategia para revitalizar el rural, no con más abandono», sentenció.