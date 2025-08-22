Curso sobre producción de patata en Porqueira

La Casa do Concello de Porqueira acoge el próximo martes un curso sobre la producción de patata bajo la IXP. Se trata de una iniciativa incluida en el proyecto «Ruralmente», del que forma parte parte el GDR Limia-Arnoia. La jornada comenzará a las 10.00 horas. Habrá una mesa redonda con productores y una visita a una explotación.