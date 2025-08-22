Curso sobre producción de patata en Porqueira
La Casa do Concello de Porqueira acoge el próximo martes un curso sobre la producción de patata bajo la IXP. Se trata de una iniciativa incluida en el proyecto «Ruralmente», del que forma parte parte el GDR Limia-Arnoia. La jornada comenzará a las 10.00 horas. Habrá una mesa redonda con productores y una visita a una explotación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»
- Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano
- «Venían pavesas por el aire desde varios kilómetros y prendían en la hierba seca»
- El bombero fallecido en León era ourensano
- Ourense sufre en nueve días los tres mayores incendios de Galicia desde que hay registros
- El incendio de Porto de Sanabria alcanza Ourense y amenaza un bosque de tejos milenarios
- Ridimoas y el Teixadal: patrimonio natural golpeado, pero no vencido