El cine de Irán, Taiwán o Argentina estará en la sección oficial del OUFF

El Ourense Film Festival (OUFF) empieza a mostrar ya alguna de las novedades para la presente edición, que vuelve a ser un crisol de países directores e incluso de apuestas narrativas.

Una escena de la cinta argentina «Gatillero». | FdV

En esta línea del festival, por una oferta cinematográfica distinta y alejada de la que ofrecen las salas comerciales, los responsables del OUFF anunciaron ya cuatro de los filmes que integrarán la Sección Oficial Internacional de su trigésima edición.

Las películas seleccionadas son una muestra destacada del mejor cine internacional más reciente, con propuestas procedentes de lugares tan diversos como Irán, Argentina, Taiwán o Portugal.

El festival seleccionó títulos de gran relevancia como «Un simple accidente» , de Jafar Pahani, un filme procedente de Irán y reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025.

Un estreno estatal

La otra película en sección oficial es «Entroncamento» , de Pedro Cabellera, una película de origen portugués, que tendrá su estreno estatal en el certamen ourensano.

Completan esta primera selección las películas «Extranjera», de Michelle Malley, una coproducción entre Puerto Rico y Taiwán que será también un estreno del OUFF, en este caso europea, y «Gatillero», de Cris Tapia, una película de acción rodada íntegramente en plano secuencia, procedente de la Argentina. La selección se ampliará con otros títulos de gran relevancia en el panorama cinematográfico internacional, que buscan poner en valor la excelencia creativa y técnica de la industria del cine en los últimos años.

Estas incorporaciones enriquecerán una Sección Oficial Internacional que, coincidiendo con el 30.º aniversario del OUFF, se presenta más ambiciosa y diversa que nunca, reafirmando el festival como un escaparate de referencia para el cine de calidad a nivel global. El OUFF se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.