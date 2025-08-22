Cinco grandes incendios siguen activos en Ourense y ya calcinan 78.600 hectáreas

Pese al despliegue sin precedentes de medios autonómicos, estatales, militares e incluso internacionales, los incendios siguen a la orden del día en la provincia. En base a los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, Ourense cuenta con cinco grandes incendios activos tras dos semanas de lucha contra el fuego. Con todo, la cifra total de hectáreas arrasadas varía en función de los aquellos que permanecen activos o pasan a estar estabilizados. Así, mientras que el martes se registraban 69.000 hectáreas calcinadas y el miércoles ascendían hasta las 82.000, ayer, pese a seguir ardiendo en cinco puntos, volvían a descender: 78.600.

En Valdeorras, el incendio de Larouco tiñe todo de luto. | Brais Lorenzo/Bloomberg

El gran protagonista de la fluctuación en el parte, así como de la preocupación generalizada, es el fuego de Larouco. Comenzó el pasado miércoles 13 y desde entonces no paró de crecer, pero a velocidades distintas. En el parte del martes apenas aumentaba en 2.000 hectáreas arrasadas; el miércoles, en una sola jornada, superaba las 10.000, que sumadas a las anteriores lo convertían no solo en el peor fuego de Galicia desde que hay registros —un título que ya ostenta desde hace días—, sino en el cuarto más grande de la historia en territorio español. Por delante de él se halla el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora y León, que en esta misma ola de fuegos de 2025 ha calcinado al menos 31.500 hectáreas. También el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora en 2022, con 35.000 hectáreas arrasadas, y el de Minas de Río Tinto, que devastó 34.000 en Huelva.

Pero al día de ayer, a pesar de seguir ardiendo, el parte de la Consellería do Medio Rural no le atribuye una mayor extensión: «una superficie estimada de más de 30.000 hectáreas», recoge el documento, lo que, añadido a los incendios que pasan a formar parte de la lista de estabilizados, explica el descenso en el número de hectáreas afectadas.

Tampoco crecen los otros tres incendios de mayor magnitud. Chandrexa de Queixa, que fue durante días el peor incendio de Galicia desde que hay registros, ha consumido 19.000 hectáreas a su paso por Vilariño de Conso, Manzaneda, Montederramo, Pobra de Trives, O Bolo y Laza desde que comenzó a arder hace 15 días. El fuego originado en la parroquia de Requeixo el pasado 8 de agosto fue el primero de esta aciaga ola de incendios que no da tregua.

Así pues, Chandrexa de Queixa es, por su extensión, el segundo peor incendio registrado en Galicia. El tercero también está activo en la provincia: Oímbra, con 17.000 hectáreas, completa un podio negro que ha dejado aldeas destruidas, muchas viviendas dañadas, montes, prados, bosques y viñas afectados, y también heridos. Los tres brigadistas municipales de Oímbra, heridos mientras peleaban con las llamas de su concello, siguen ingresados en la unidad de quemados del CHUAC.

A Mezquita-Esculqueira tampoco ve aumentada la superficie para la Xunta: tercer día consecutivo con 10.000 hectáreas contabilizadas, pese a los numerosos daños sufridos en A Gudiña, donde esta misma semana evacuaban la aldea de Pentes y el regidor municipal, Néstor Ogando, ansiaba la llegada de las lluvias «para no tener fuego durante días y días».

El quinto foco activo se encuentra en Carballeda de Valdeorras-Casaio y es el único que incrementa en el parte. El miércoles consumió 1.880 hectáreas en una sola jornada, alcanzando las 2.000. Ayer se llevó por delante 600 más.

El mejor de los anuncios llega desde la comarca de O Ribeiro: el incendio de Carballeda de Avia se incorpora a la lista de estabilizados tras arrasar 4.000 hectáreas entre el propio municipio, Beade, Avión, Leiro, Ribadavia y Melón. Con este, son siete los incendios estabilizados: tres en Vilardevós, que en conjunto se llevaron 1.600 hectáreas; uno en Maceda, que arrasó con 3.500; otro en Montederramo, con 120 hectáreas; y uno en Riós, que no superó las 20 en la parroquia de Trasestrada.