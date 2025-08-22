Aquis Querquennis recrea la vida en el campamento romano
REDACCIÓN
Ourense
El campamento romano de Aquis Querquennis se convertirá el próximo 6 de septiembre en un escenario histórico con el evento «Aquis Revive», una jornada de recreación de la vida cotidiana de hace 2.000 años.
A lo largo del día, vecinos, visitantes y amantes de la historia podrán disfrutar de un completo programa de espectáculos, mercado, animación, gastronomía y actividades para todas las edades, que permitirán conocer el legado romano en Bande.
