Adjudicadas las obras de mejora del pabellón municipal Maquiáns de Ribadavia

La Consellería de Educación adjudicó a la empresa Conecgal Construcciones S.L. las obras de mejora del Pabellón Municipal Maquiáns, de Ribadavia, con un presupuesto de 48.315 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Estas obras permitirán dotar la instalación de nuevos recursos y resolver carencias que dificultaban su uso en condiciones óptimas. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la instalación de un sistema de canastas colgantes motorizadas, que facilitará la celebración de competiciones oficiales de baloncesto y minibasket. Además, se construirá una bancada independiente de la pista de juego con una capacidad aproximada para medio centenar de espectadores, mejorando así el confort y la experiencia del público asistente.