Xuventudes Socialistas recoge material escolar
Xuventudes Socialistas de Ourense pone en marcha un año más su campaña solidaria de recogida de material escolar en favor de Amencer, que se desarrollará entre agosto y septiembre. Desde Xuventudes Socialistas destacan la importancia de esta iniciativa para garantizar que ningún niño quede atrás al inicio del curso escolar por falta de recursos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
- Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano
- «Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos»
- La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: «Es caótico, lo nunca visto»
- Las fiestas patronales que se convierten en lucha contra las llamas en Beade