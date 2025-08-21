Xuventudes Socialistas recoge material escolar

Xuventudes Socialistas de Ourense pone en marcha un año más su campaña solidaria de recogida de material escolar en favor de Amencer, que se desarrollará entre agosto y septiembre. Desde Xuventudes Socialistas destacan la importancia de esta iniciativa para garantizar que ningún niño quede atrás al inicio del curso escolar por falta de recursos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents