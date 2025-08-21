Solidaridad contra el fuego en la Festa do Esquecemento

La Asociación Cultural Civitas Limicorum destinará la recaudación del merchandising oficial de la XXV Festa do Esquecemento a apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

Además, en señal de respeto, el desfile, mañana, se hará sin prender las antorchas y el Fuego Sagrado permanecerá apagado por primera vez en la historia de la fiesta. La organización invita a participar con responsabilidad y a colaborar para que la cultura aporte esperanza y ayuda a la recuperación.