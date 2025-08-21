«La pena es que lo LGTBI todavía sea un tema a tratar»

La plaza Cardenal Quiroga de A Teixeira, acoge este viernes a las 22.00 horas, la obra teatral «Brokeback Sabucedo (Paixón entre bestas)». Una historia que aúna la temática LGTBI con el valor del rural gallego a través de una relación representada por los actores Santiago Telmo y Borja Salgado, bajo la dirección de Rocío Romero. Una tragicomedia que busca entretener pero también abrir el debate sobre la naturaleza y las relaciones humanas a lo largo de tres actos, uno por cada día que dura la fiesta de la Rapa das Bestas en Sabucedo, A Estrada.

¿Cómo surge esta historia?

-La historia la escribió Santiago Telmo, mi compañero de escena, con la ayuda de Carlos Losada. Él es trabajador social en un ayuntamiento y se dio cuenta de que a la hora de espectáculos de temática LGTBI no había muchos. Entonces se inspiró en la película de «Brokeback Mountain» y decidió traerlo a la cultura y el rural gallego, ya que también es un tema que nos gusta mucho desde la compañía, ensalzar las raíces gallegas.

¿Cómo está siendo la acogida? ¿Habéis tenido algún problema porque sea de temática LGTBI?

En líneas generales, muy positiva. Está teniendo éxito en el público y llevamos un número considerable de funciones ya que lo estrenamos en mayo de 2023. Aunque sí que se nota la reticencia de algunas personas a veces, pero no son ni destacables.

Según tengo entendido, fuisteis hasta el propio Sabucedo a empaparos de la esencia de la Rapa das Bestas para representar la obra.

Sí, nos acogieron muy bien en Sabucedo y, de hecho, me gustaría agradecerle a Paulo Vicente, que es el presidente de la Asociación de la Rapa das Bestas, que se volcó para que nosotros también pudiéramos sentir que somos de allí. Sus consejos y su predisposición fueron claves para que la obra tenga cierta verosimilitud pese a que sea ficción.

¿Qué se va a encontrar el público en esta obra?

Se van a encontrar una tragicomedia con más comedia que tragedia a través de dos amigos que se encuentran después de 20 años, y un espectáculo donde se habla de la diversidad sexual y afectiva como algo que tenemos que naturalizar, pero sin que tenga que tener un carácter didáctico de que haya que comulgar con ello. Simplemente, una relación humana entre dos personas que conectan, que eran amigos y creo que precisamente funciona por la simpleza natural que evoca la pieza.

Con ello ¿qué emociones pretendéis despertar en el público?

Que vean la relación entre dos personas y que sea de nuevo algo normal a la vez que ensalzamos la cultura en el rural gallego. Porque además, Sabucedo que es un sitio con mucho monte, pensamos desde la compañía que perpetrar el patrimonio cultural y natural es imprescindible y más con el tema que nos toca ahora. De hecho, la pieza también pretende incidir en el debate actual de la energía eólica porque al final esto genera un impacto medioambiental inconsciente. Hay zonas en las que es más severo que en otras, pero aunque sea poco el efecto que genera está ahí, y está en Sabucedo.

Fuera de tu papel en la obra, ¿cuál dirías que es la importancia de que haya más obras como esta con temática LGTBI para la sociedad?

Creo que la pena es que todavía sea un tema que haya que tratar. Y más en estos tiempos que corren que parece que en algunas cosas retrocedemos en vez de avanzar.