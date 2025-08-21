Ourense registra el 47,5% de los casos de silicosis en Galicia

Galicia es la comunidad más afectada por la silicosis, según los datos oficiales de enfermedad profesional. Según un informe presentado este año por el Ministerio de Sanidad, La remergencia de la silicosis en España, entre 1990 y 2019 se registraron 1.454 partes de enfermedad profesional por esta causa, el 32,9 % del total estatal, explica CC OO.

El perfil gallego está ligado a la extracción de minerales no metálicos ni energéticos y a la fabricación de otros productos minerales no metálicos, que suman el 84,7 % de las declaraciones.

Por provincias, Ourense concentra casi la mitad de los casos gallegos (47,5 %), principalmente vinculados a la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Pontevedra acerca más de un tercio (34,6 %), con un peso destacado de la extracción de minerales y la construcción. Lugo y A Coruña suman el 17,6 % restante, también relacionados con los mismos sectores, advierte el sindicato. Comisiones Obreras señala que los datos de Galicia y España prueban una «remergencia de la silicosis». Los casos comunicados pasaron de 15 en el año 2000 a 512 en 2024, «cifra récord en este siglo» .

CC OO reclama reformas normativas y preventivas para mejorar la identificación y reconocimiento de estas patologías. Propone separar la cualificación de la enfermedad profesional de la gestión de las prestaciones para evitar conflictos de intereses, reformar el papel de las mutuas y crear modelos de alerta en el sistema público de salud que permitan diagnosticar patologías de origen laboral.