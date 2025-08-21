Ourense adjudica unas de las luces navideñas más caras, a razón de 5,8 euros por habitante

El Concello de Ourense aprobó ayer en Junta de Gobierno Local extraordinaria la adjudicación a la empresa andaluza Ximénez S.A. de la instalación de la iluminación navideña 2025-2026 en la ciudad por 600.000 euros, lo que la sitúa en la lista de ciudades con mayor inversión en este apartado en relación al número de habitantes.

Esta firma, la única que se presentó al concurso convocado por esta administración local, lleva ya varios años encargándose de la instalación de las luces de Navidad de Ourense, ciudad que se encuentra entre las capitales españolas con un gasto mayor en iluminación navideña por habitante, en este caso casi 5,8 euros por habitante. Una lista que en el caso de Galicia encabeza Vigo, que adjudicó sus luces navideñas por cuatro años y, de acuerdo a las previsiones para esta Navidad, (casi 2,4 millones) invertirá en torno a 8,3 euros por habitante.

Así, y pese a que el alcalde de Vigo ha vuelto a ganar al de Ourense en esta materia, pues ya empezó a instalar la iluminación navideña en la ciudad olívica en el mes de julio, el alcalde de Ourense no va mucho a la zaga, pues anuncia que va a empezar a mandar instalar la iluminación en esta ciudad a mediados de septiembre, es decir, tres meses antes de las fiestas.

El encendido oficial en Ourense será el 5 de diciembre, víspera del puente festivo de la Constitución. Los trabajos, que incluyen el suministro y la instalación en régimen de alquiler de los elementos decorativos del alumbrado de Navidad el Ayuntamiento, fueron adjudicados ayer a Iluminaciones Ximénez S.A. por 596.004 euros, IVA incluido.

En todo caso, Ourense y a la espera de conocer el coste de otras provincias este año, está en el top en gasto en luces de Navidad por habitante, una lista que en 2024 encabezó, con muchas críticas de la oposición, Cádiz, que gastó la friolera de 17 euros por habitante en sus luces navideñas, desbancando ese año a Vigo.

La decoración estará en el centro, el casco viejo y once barrios más de la ciudad

El nuevo contrato de las luces de Navidad de Ourense, que en los últimos años instala la compañía Ximénez, tendrá un icono que es ya el habitual: el árbol ornamental elaborado con guirnaldas navideñas, que se ubica habitualmente en la Praza de Bispo Cesáreo, y que tendrá 35 metros de altura. Tal y como fija el pliego, las luces tendrán que estar instaladas para poder inaugurar el encendido el 5 de diciembre y deben de permanecer encendidas hasta la medianoche del 11 de enero de 2026.Pese a que serán de nuevo luces led de bajo consumo, deben respetar un horario de encendido, que será de 18.00 a 00.00 horas , y los fines de semanas y fechas claves, tales como el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y la Noche de Reyes, estarán hasta la 3 .00 de la madrugada. Este año el pliego incluye iluminación navideña en centro, casco histórico y en los barrios de A Ponte, San Francisco, Barrocás, al igual que en As Lagoas, O Couto, A Carballeira, Vistahermosa, Mariñamansa y en Seixalbo, Covadonga o el núcleo de Velle.