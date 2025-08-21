Arranca la vendimia más negra: daños por cuantificar y un paisaje calcinado

La peor ola de incendios de la historia de Galicia ha teñido de negro también el inicio —tímido todavía— de la campaña de recogida de la uva en las denominaciones de origen de la provincia de Ourense y el sur de Lugo. Las zonas de Monterrei y Valdeorras son las grandes afectadas por los fuegos de Oímbra y Larouco, que han devastado más de 15.000 y 20.000 hectáreas respectivamente, y continúan activos. Una situación que ha generado impotencia y frustración entre los viticultores y bodegueros de la zona, preocupados por salvar sus propiedades e incapaces todavía de valorar los daños.

Temor por el efecto del estrés hídrico

Las DO de O Ribeiro y Ribeira Sacra también se han visto afectadas, pero en menor medida. En la primera, el incendio de Carballeda de Avia-Beade, todavía activo y con más de 4.000 hectáreas quemadas, afecta a una de las zonas más productivas, si bien desde el Consello Regulador, el secretario gerente, Luis Vázquez, avanza que la impresión inicial de los viticultores es que «no hay viñedo afectado, aunque el efecto secundario puede darse en los próximos días». Los temores se centran en el efecto del estrés hídrico que sufre la uva por las elevadísimas temperaturas que soportan los viñedos más expuestos a los incendios. «Es demasiado pronto para valorar porque es posible que en unos días los racimos rompan o estallen como consecuencia de esto», explica Vázquez. Con todo, este miércoles por la tarde, el equipo técnico del Consello Regulador inició una ronda por las bodegas para empezar a registrar y cuantificar los daños.

La DO Ribeira Sacra, que comparte territorio entre las provincias de Ourense y Lugo, empezó este jueves en uno de los viñedos del municipio lucense de Quiroga, próxima al incendio que amenaza O Courel y que empaña el arranque de la campaña. El presidente del Consello Regulador, Antonio Lombardía, señala que hay afectación en el pueblo de Alvaredos, en Quiroga, y que el fuego que llegó este miércoles a Bendilló, en el mismo municipio, no afectó a las viñas. Tampoco en Manzaneda se han registrado daños, al ser un viñedo «muy localizado a un lado del río Bibei».

Viñedos como cortafuegos

La vendimia en la DO Valdeorras arranca hoy oficialmente en la Adega Valdesil, en Portela, Vilamartín de Valdeorras, donde empezarán a recoger uva de la variedad godello, que se empleará para elaborar un vino tostado. El Consello Regulador registra ya los daños provocados por el incendio de Larouco y empezar a solicitar ayudas. El técnico Santi Pérez afirma que hay viñedos muy afectados, pero también sitúa estas plantaciones como «las heroínas» que actuaron como «cortafuegos» ante el avance de las llamas. «La viña es un límite natural en el que el fuego no tiene continuidad», destaca. «Cuando el fuego se propagaba con gran virulencia sí es capaz de asolar una viña, y ha sucedido, hay viñas afectadas a nivel de hoja y otras en los troncos, pero en muchas ha parado el fuego». Con todo, los efectos de los incendios se unen al estrés que ha sufrido la uva tras dos meses sin lluvia: «Necesitamos agua celestial que limpie el ambiente», anhelan.