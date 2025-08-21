Los incendios aplazan el Open de Esquí Náutico
El Open Ibérico de Esquí Náutico, previsto este fin de semana en Cortegada como inicio de la Semana Abanca, queda aplazado. La decisión se debe a la situación de emergencia por los incendios en la provincia. Pese a que el concello se mantiene libre de la ola de fuegos, Xunta y organización priorizan mantener libres los ríos. La prueba se reprogramará para septiembre.
