El fuego sigue ganando terreno: Ourense supera las 82.000 hectáreas calcinadas

El martes fue un espejismo en la lucha contra los incendios en la provincia. Así se extrae del parte de la Consellería de Medio Rural: mientras en esa jornada las hectáreas calcinadas no superaban las 3.500 en el total de los ocho incendios activos, ayer solo la extensión del fuego de Larouco ya calcinaba más del doble —10.000 hectáreas en una sola tarde—, elevando las pérdidas de terreno en la provincia hasta las 82.000. Una cifra que ensalza el drama que atraviesa gran parte del territorio: montes, bosques, sierras, viñas, aldeas, casas, vehículos… La ola de incendios no conoce fronteras, pese a los esfuerzos de los servicios de extinción.

En la intermodal, vuelta a la normalidad / Iñaki Osorio

En concreto, el incendio de Larouco, el más voraz de toda la historia de Galicia desde que existen registros, ha superado con creces al de Folgoso do Courel, que con 11.110 hectáreas ostentaba el título de mayor hasta principios de este verano, y, ahora, además, ha saltado de provincia y es también un problema en Lugo, donde amenaza al concello de Quiroga y al monte do Courel. Todo ello, pese a contar para su extinción con el mayor despliegue de medios activado hasta ahora: 39 técnicos, 173 agentes, 221 brigadas, 168 motobombas, 11 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros, 15 aviones y el respaldo de la Unidad Militar de Emergencias.

La fauna también pierde su hábitat / Brais Lorenzo

Tampoco descansan las labores de extinción en el incendio de Oímbra. El martes, la cifra no aumentaba respecto a las jornadas anteriores —15.000 hectáreas—, pero ayer ya se sumaba una extensión mayor: 17.000. El fuego ha dejado tras de sí un reguero de destrucción y tres brigadistas heridos, que permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del CHUAC. La causa de este incendio se atribuye, presuntamente, a una imprudencia grave durante un desbroce, cuyo autor ya fue detenido.

En Chandrexa de Queixa también aumentan las hectáreas afectadas. Son ya 19.000 las que la Xunta contabiliza como quemadas a su paso por Vilariño de Conso, Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza, desde que comenzó a arder la parroquia de Requeixo hace ya 13 largos días.

En el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio —que el martes se incluía aún bajo la denominación de A Veiga— las hectáreas también van en aumento: 1.880 en un solo día, 2.000 en total, según los datos proporcionados por Medio Rural.

No crecen, pero tampoco se estabilizan, los fuegos de O Ribeiro y A Mezquita. El primero, el de O Ribeiro, arrasa ya 4.000 hectáreas entre Carballeda de Avia y Beade —donde se originó—, y los concellos de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia, hasta donde se ha extendido. El segundo, el de A Mezquita-Esculqueira, mantiene 10.000 hectáreas en el parte oficial, y una sensación constante de intranquilidad en los concellos afectados: Viana do Bolo y A Gudiña. Allí, el regidor municipal, Néstor Ogando, implora que las condiciones meteorológicas ayuden: «Si el viento nos va a la contra, aquí tenemos fuego para días y días», lamentaba ayer, tras dos jornadas en las que, según confesó, «temí que entrase en A Gudiña y fuese un verdadero desastre». La aldea de Pentes, en su concello, fue la última en sumarse a la lista de evacuaciones.

La intermodal recuperó conexión con la meseta

En la tarde de ayer Adif restableció la circulación ferroviaria en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia tras confirmar el buen estado de las vías y contar con la aprobación de los servicios de emergencia.

Desde la suspensión del servicio el pasado 14 de agosto, más de 50.000 viajeros se vieron afectados por la supresión de 101 trenes. Para mitigar el impacto, Renfe activó trenes especiales, permitió cambios y devoluciones sin coste, y habilitó estaciones para que los pasajeros pudieran pernoctar con asistencia y suministros básicos.

Además, se facilitaron más de 65 autobuses y taxis para garantizar los desplazamientos, y se ofrecieron más de 500 plazas hoteleras a quienes perdieron conexiones. La circulación se ha reanudado solo— asegura Adif— tras garantizar la máxima seguridad, tanto para los viajeros como para los equipos que combaten los incendios. Así, ayer volvió la normalidad a la estación intermodal.