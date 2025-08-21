El festival Ou Yeah! trae a Sés este sábado a Celanova

El festival Ou Yeah! presenta uno de los conciertos más especiales de su primera edición: la actuación de la artista gallega Sés.

El evento tendrá lugar el sábado, 23 de agosto, a las 22.00 horas, en el incomparable marco del Claustro Barroco del Monasterio de San Salvador de Celanova.

María Xosé Silvar, más conocida como Sés, presentará en Celanova las canciones de su álbum más reciente, además de repasar los grandes éxitos que la han consolidado como una de las voces más potentes y comprometidas del panorama musical gallego con una mezcla de rock, folk y canción de autor, su energía en directo promete hacer vibrar a los asistentes durante su actuación.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com, con un precio de 15 euros, más gastos de gestión.