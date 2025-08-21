El festival Ou Yeah! trae a Sés este sábado a Celanova
REDACCIÓN
El festival Ou Yeah! presenta uno de los conciertos más especiales de su primera edición: la actuación de la artista gallega Sés.
El evento tendrá lugar el sábado, 23 de agosto, a las 22.00 horas, en el incomparable marco del Claustro Barroco del Monasterio de San Salvador de Celanova.
María Xosé Silvar, más conocida como Sés, presentará en Celanova las canciones de su álbum más reciente, además de repasar los grandes éxitos que la han consolidado como una de las voces más potentes y comprometidas del panorama musical gallego con una mezcla de rock, folk y canción de autor, su energía en directo promete hacer vibrar a los asistentes durante su actuación.
Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com, con un precio de 15 euros, más gastos de gestión.
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
- Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano
- «Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos»
- La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: «Es caótico, lo nunca visto»
- Las fiestas patronales que se convierten en lucha contra las llamas en Beade