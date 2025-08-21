Detenidos los presuntos autores de robos en comercios y maquinaria «vending»

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención de dos individuos como presuntos autores de robos con fuerza cometidos en una carnicería y una máquina de vending expendedora de productos comestibles, ambos pillados in fraganti o portando material propio para ese tipo de robos.

El primero de los hechos tuvo lugar sobre las 6 de la madrugada de este lunes, cuando un individuo fue sorprendido por las dotaciones actuantes a escasos metros de una carnicería ubicada en una céntrica calle de la ciudad, tras haber forzado el bombín y apalancado la puerta de acceso a la misma. Se le intervino una mochila con diversos útiles para cometer el robo.

El segundo hecho transcurrió en la madrugada del día siguiente, cuando se llevó a cabo el forzamiento de una máquina expendedora de comestibles. En este caso, el detenido el día anterior fue nuevamente sorprendido forzando una máquina expendedora, pero esta vez acompañado de otro individuo que se dio a la fuga y fue localizado minutos mas tarde en el lugar de los hechos cuando se disponía a forzar de nuevo una de las maquinas anteriormente violentadas.

La Comisaría Provincial de Ourense explica que tiene establecidos de forma habitual diversos dispositivos de actuación contra los robos con fuerza en establecimientos de la ciudad en los que se incluyen medidas de prevención que cuentan con la participación de diversas unidades policiales.

En ambos casos, una vez finalizadas las diligencias policiales necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, según informa la Policía Nacional.