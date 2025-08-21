Un campamento urbano de sobresaliente: el 98% de los participantes quiere volver

Como acostumbran a hacer cada verano, la Asociación Xuvenil Amencer que organiza el Campamento Urbano de Ourense ha elaborado la memoria de esta 38º edición, que se celebró durante la primera quincena de agosto. Con ella, quieren dar a conocer los datos más relevantes de las evaluaciones y encuestas realizadas a los participantes y sus familias.

En los resultados se observa que todos los días fueron valorados positivamente (bien o muy bien) por más del 65% de los casi 800 participantes.

Aun así, los días mejor valorados fueron el «Día de la Provincia» con un 96%, el «Día del Agua» con un 92% y el «Día del Encuentro/Playa» con un 86%. Una de las actividades mejor valoradas por los participantes fue la «Noche de los Pequeños», que obtuvo un 93% de valoración positiva entre quienes participaron.

En cuanto a las notas medias, los participantes pusieron un 9 a los monitores y monitoras, un 9,1 al campamento en general y un 8,8 a sus compañeros y compañeras.

Por la parte que se realizó a las familias de los niños y niñas participantes, ante la pregunta de si consideraban que los chicos y chicas estuvieron bien atendidos, el 98% respondió que bastante bien o muy bien. Sobre si las actividades fueron del gusto de los participantes, el 97% respondió que acertaron bastante o que les gustaron mucho.

Así, el 94% consideró adecuado el horario de las actividades, aunque se sugirió ampliarlo. El 97% indicó que la información recibida fue suficiente y precisa. Además, el 98% opinó que el Campamento Urbano debería continuar el próximo verano. Mientras que en los datos de inscripción, el 64% de los participantes esta ha sido su única experiencia de campamento de verano.

Esta edición recibió a niños y niñas de 87 centros educativos de la ciudad, de la provincia, de otras provincias, comunidades autónomas, países e incluso continentes.

Por edades, la distribución de participantes fue la siguiente: el 15% tenía 13 años, el 13% tenía 15 años, otro 13% tenía 14 años, el 12% tenía 12 años, otro 12% tenía 11 años, el 10% tenía 16 años, otro 10% tenía 10 años, el 8% tenía 9 años y el 7% tenía 8 años. En cuanto a los cursos escolares, los más representados fueron 2º de ESO con un 18%, 6º de Primaria con un 15% y 1º de ESO con un 14%.

En relación a cómo conocieron el Campamento Urbano, el 40% lo conoció por amigos, el 39% por haber participado en años anteriores, el 9% por un familiar, el 8% por redes sociales y el 4% por propaganda, redes y publicidad.

En cuanto al lugar de residencia, el 94% de los participantes vive en Ourense. Por último, cabe destacar que el 43% participaba por primera vez en el Campamento Urbano.