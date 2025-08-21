Aplazada la Xuntanza Internacional de Gaiteiros

Debido a la situación de emergencia provocada por la ola de incendios, la organización de la Xuntanza Internacional de Gaiteiros ha decidido aplazar el evento previsto para los días 29 y 30 de agosto en Monterrei.

Este evento, que este año cumpliría su XL edición y está declarado de interés turístico y cultural en Galicia, busca ahora nuevas fechas que garanticen la seguridad de todos los participantes. El director de la Escuela Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo, comunicará la reprogramación en cuanto estén definidos.