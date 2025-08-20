Las «Xornadas de Folclore» donan comida
La salida anticipada de los grupos de Georgia y Ucrania, de las «40ª Xornadas de Folclore», que contaban con autobuses propios, propició un excedente de comida que la organización gestionó para que llegase a las brigadas que combaten los incendios en la zona del Avia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
- La peor catástrofe del fuego desola Ourense: «Es insufrible, jamás pasó algo así»
- «Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos»
- La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: «Es caótico, lo nunca visto»
- Propiedades arrasadas y máxima tensión: «Si me marcho del pueblo me arde la casa»