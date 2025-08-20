Las «Xornadas de Folclore» donan comida

La salida anticipada de los grupos de Georgia y Ucrania, de las «40ª Xornadas de Folclore», que contaban con autobuses propios, propició un excedente de comida que la organización gestionó para que llegase a las brigadas que combaten los incendios en la zona del Avia.

