Veintitrés negocios de Xinzo participan en su IV Feira do Comercio del 29 al 31 de agosto

La potenciación del comercio local, y la dinamización de sus valores es también uno de los asuntos capitales para los comerciantes limianos, que aprovechan el final del mes de agosto, todavía con alta presencia de vecinos y turistas, para celebrar la VI Feria del Comercio con 23 establecimientos y actividades para toda la familia.

El Concello de Xinzo de Limia, lleva a cabo esta cuarta edición de la Feria del Comercio, en colaboración con la Asociación de Comerciantes ProLimia, que se celebrará días 29, 30 y 31 de agosto.

Se trata de una cita ya consolidada en el calendario local «que busca dinamizar el tejido económico de la villa y ofrecer al vecindario y visitantes un programa lleno de actividades para todas las edades» indican los organizadores.

Se celebrará en el Pabellón de Deportes de Xinzo, que se convertirá durante tres días en un gran escaparate del comercio local. Estos 23 establecimientos mostrarán sus mejores propuestas en moda, deporte, zapatería, decoración, regalos, artículos infantiles y mucho más.

«Esta feria es una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes y descubrir todo lo que Xinzo puede ofrecer sin salir de la villa. Queremos poner en valor el trabajo y esfuerzo del pequeño comercio, que da vida a nuestras calles y genera empleo en nuestro ayuntamiento», destacó el alcalde Amador Díaz.

El programa que se ofrece durante estos días feriales, es diverso, para atraer a todas las edades Además de la oferta comercial, la feria contará con uno amplio programa paralelo de animación, pensado para dinamizar el evento y atraer público diversos.

Incluye por lo tanto talleres creativos de arcilla, barro y joyas. También actividades infantiles con hinchables y pintacaras. Habrá sesiones vermú amenizadas con música y pinchos, así como sorteos exprés con vales de compra para consumir en los negocios participantes.

Finalmente habrá un gran sorteo final de un viaje para dos personas, entre todas las personas que hagan compras durante la feria.

«Queremos que sea una experiencia completa: comprar, probar nuevos productos, disfrutar en familia y divertirse con las actividades que tenemos preparadas. El comercio local es sinónimo de proximidad y confianza, y con esta feria queremos que todo el mundo pueda comprobarlo», señalaron desde ProLimia, la entidad organizadora de este evento dinamizador.