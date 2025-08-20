La única buena noticia entre las cenizas

Ojalá pudiera ser en otras circunstancias. Ojalá no hiciera falta una catástrofe natural—con todas las letras y en mayúsculas —para que las oleadas de solidaridad y donaciones fueran algo axiomático en nuestra sociedad.

Ana Fernández y Chus Iglesias organizan la recogida. | Iñaki Osorio

Por desgracia así ha sido y, con ello, los sentimientos se entremezclan, amargos, al ver a personal voluntario y civiles volcándose con los vecinos afectados por las llamas en la provincia de Ourense.

Momentos en los que cabe recordar eso de «solo el pueblo salva al pueblo». Cita que ya se había recuperado con las oleadas de donaciones y colaboración que se sucedieron por todo lo largo del país con la DANA de Valencia el año pasado.

Así las cosas, son varios los establecimientos de la ciudad de Ourense y el resto de grandes ciudades gallegas los que se han ofrecido como punto de recogida para poder enviar material y alimentos a las zonas más afectadas de la provincia en medio de una política que nada difiere de un patio de colegio lleno de reproches y una escasez de medios en aumento.

Punto de recogida

Se trata de una lista de puntos que se han difundido a través de las redes sociales y varios medios de comunicación. En Ourense, los disponibles son: Restaurante Mesón Manolo (calle Greco, 21);Amodo tenda Concepto (calle Santo Domingo, 34); Sede CUT (Pura y Dora Vázquez, 11); Baixo (Antonio Puga, 42).

En la jornada de este martes, las tres socias de la tienda Amodo no daban a basto con un «teléfono ardiendo», señala Lora González, una de las dueñas del comercio junto a sus compañeras Elena Prada y Ana Álvarez.

Ya que ellas «son todas de pueblo» no podían quedarse paradas sin hacer nada. Explica que todo lo organizan a través del contacto directo con los vecinos porque no es posible hablar con las cuerpos oficiales puesto que no dan a basto. «Hay un grupo de voluntarios creado, cada uno para una cosa. Por ejemplo, uno se dedica al transporte, otro de organizar a los voluntarios, otro de gestionar o atcétera, detalla.

Subrayan la importancia de la organización ya que «se pueden bloquear carreteras si todos van al mismo lugar», comenta González, pero también cuando «por ejemplo, la gente piensa que hace falta agua pero en ciertos puntos ya la hay y hacen falta otras cosas».

«Urgente ahora hace falta, botas y guantes de seguridad, gafas para el humo, trajes ignífugos... Que es lo que menos se ha traído”, concreta González, situación que corrobora completamente Daniel Vega, empleado del Restaurante Mesón Manolo, otro de los puntos de recogida en la ciudad.

Vega, quien fue personalmente en Riós, comenta que la gente «se está volcando muchísimo» con la causa y que llegan personas voluntarias hasta de Lugo o de Vigo.

Vega volvía este martes a Verín que «estamos con el tema del ganado. Donan alpacas, rulos y todo del tema de campo ya que vamos a empezar con batidas de animales ahora y nadie se está preocupando tanto por eso ahora mismo», expone este voluntario.

No obstante, ambos afirman que pese a las dificultades que se encuentran en muchas de las zonas como es, por ejemplo, la valdeorresa donde «hay que ir con tiempo ya que hay retrasos, o bien no se puede llegar, es la peor zona», confiesa Vega, la implicación por parte de la ciudadanía está siendo excelente y confían en que pronto no sean necesarios más desplazamientos voluntarios portando suministros y recursos que, por desgracia, no son suficientes.