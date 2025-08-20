Ridimoas y el Teixadal: patrimonio natural golpeado, pero no vencido

El fuego también arrasa el patrimonio natural. Más allá de los daños a viviendas, cultivos o infraestructuras, los incendios forestales que arrasan la provincia de Ourense han asestado un golpe demoledor a espacios únicos del patrimonio natural gallego. En apenas unos días, las llamas han alcanzado dos santuarios ecológicos: el Bosque de Ridimoas, en Beade, pulmón del Ribeiro, y el Teixadal de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, uno de los bosques de tejos más antiguos de Europa.

Ambos enclaves, símbolos de conservación, biodiversidad y resistencia vecinal, han sido víctimas de los incendios, pero también de la falta de medios. La respuesta fue la misma en los dos casos: manos vecinales, tractores, pozos, palas, campanas de aviso y una lucha desesperada contra las llamas. Aún así, el daño ya está hecho.

El incendio declarado el viernes en Beade devoró buena parte del monte de gestión comunitaria de Ridimoas, un bosque único que lleva más de cuarenta años creciendo gracias al esfuerzo colectivo de vecinos y socios y, sobre todo, gracias al sueño de Pablo Oitavén, quien se acercó a conocer los daños del trabajo de toda su vida. El fuego afectó especialmente a la parte alta del monte, dominada por masas de pino de repoblación, altamente inflamables.

El bosque de Ridimoas es también un refugio para la fauna;en la imagen, la zona de las salamandras afectada por el fuego. | FdV

«É un dano ambiental enorme», resume David Rodríguez, biólogo, socio honorario y exdirectivo de la Asociación Ridimoas. En los últimos días participó en las tareas de apoyo en la aldea próxima de As Regadas, pero ya ha podido comprobar que buena parte del monte bajo ha sido arrasado. Aun así, transmite un mensaje de esperanza: «Hai formacións de frondosas, sobre todo carballos, que van resistir. A prioridade agora debe ser evitar que se repueble de piñeiro e traballar para que estas zonas evolucionen cara formacións máis resistentes e máis ricas para a fauna».

El impacto en los hábitats es notable. Ridimoas era refugio de mustélidos, ginetas, tejones, jabalíes, rapaces nocturnas y decenas de micromamíferos, reptiles y aves insectívoras. Todos ellos han tenido que huir o perecieron en el avance del fuego porque la ausencia de medios fue evidente, durante horas solo los vecinos y socios de la asociación intentaron frenar el fuego con tractores, depósitos, palas y un pozo comunitario. «Se non chega a ser pola veciñanza, estariamos falando doutra desgraza», lamenta Rodríguez, que insiste en que el incendio prendió en la zona más vulnerable: el límite entre el monte bajo y las masas de pino, donde fue cogiendo fuerza hasta descontrolarse.

Para el biólogo está claro que «houbo intención de facer dano, porque prendeu nunha zona de difícil acceso, na que tes que ir a proposito, non chegas de paso», sin embargo, pese al duro golpe, Rodríguez cree que este momento puede ser también un punto de inflexión para la asociación: «Como un brote que nace tras unha poda dura. Temos que manter o proxecto, reforzalo, adaptalo e tal vez reorganizalo. Hai que volver organizar o bosque con puntos de auga, espazos de intervención rápida e recursos propios», dice.

Pendientes de los tejos

En el otro extremo de la provincia, el fuego cruzado desde la localidad zamorana de Porto alcanzó la sierra de Trevinca y entró en el corazón del Teixadal de Casaio, un bosque milenario donde perviven más de 300 tejos centenarios, algunos de más de mil años, por lo que es uno de los ecosistemas más singulares y protegidos de Europa..

La primera noche preocupó y la comunidad de Casaio reaccionó como supo: con sus propias manos. Tocaron las campanas del pueblo para alertar a los vecinos y subieron al monte para hacer cortafuegos. Un bulldozer cedido por la cantera Tres Cuñados trabajó desde la tarde del lunes para frenar el avance. Por suerte, lo consiguieron.

Una vez controlada esta zona, continuaron con las labores de extinción este martes, cuando se desplazó hasta allí un helicóptero y dos brigadas. «Después de todo lo que intentamos difundir y presionar para que llegaran medios, están llegando», expresa con alivio Pedro Domínguez, el propietario de la casa de turismo rural O Eco dos Teixos, desde donde se encargó de dar la voz de alarma.

Para las labores de extinción, los habitantes de la aldea utilizaron batefuegos, sulfatadoras de agua y una bomba de agua con generador eléctrico en un Land Rover. Con todo ello este martes comprobaban que los valles que albergan el monte no están tan quemados como pensaban que terminarían tras ver las llamas aproximarse durante el domingo y el lunes. «El bosque es bastante frondoso, entonces resistió bastante fuego. Todas las laderas están quemadas, pero los bosques han resistido», celebraba el vecino de Casaio, puntualizando que el Teixadal no ha ardido, aunque sí sus alrededores.

A la ladera norte, donde está la mayor parte de los tejos, llegó el fuego, pero no entró. Pero siguen en alerta, la orografía no facilita la extinción y ayer, cuando ya creían que quedaba controlado, tuvieron una reactivación. «Volvió a pasar el helicóptero, pero de momento seguimos pendientes», decían desde O Eco dos Teixos.

Más buenos que malos

En ambos casos —en las laderas de Beade o en los montes altos de Trevinca— los incendios no solo pusieron a prueba al medio natural, sino también a las personas que lo habitan y lo cuidan, y aunque el fuego avanzó más rápido que los medios, no lo hizo más que la voluntad vecinal.

Porque incluso entre las cenizas, hay palabras que encienden otra cosa. Así lo resume David Rodríguez, socio de honor de Ridimoas: «Non hai que entrar no desánimo nin nesta idea de que estamos rodeados de tolos. Foi máis a xente que foi a axudar, que puxo moito do seu lado, que calquera persoa con mala intención. Iso é o que vale máis».