El PSOE pide dimisiones por el fracaso del proyecto del viejo balneario de Berán

El PSdeG-PSOE de Leiro pide la dimisión del presidente de la Entidad Local Menor de Berán «por el fracaso y abandono del proyecto del balneario».

El grupo municipal socialista de Leiro exige la dimisión inmediata de Avelino Carballal, presidente de la Entidad Local Menor de Berán, «tras el fracaso absoluto de la gestión del balneario de Berán, que supuso un gasto de cientos de miles de euros en fondos públicos sin resultado ninguno para el vecindario».

En el pleno extraordinario celebrado recientemente, el presidente «quedó mudo ante las preguntas formuladas por los socialistas, siendo el alcalde de Leiro quien respondió por él. Esta situación demuestra su falta de independencia, de valentía y de capacidad para ejercer las responsabilidades que le corresponden como máximo representante de la Entidad Local Menor» indica el PSOE de Leiro.

Pocos días después se confirmó lo que la concesión del balneario quedó desierta, ninguna empresa se interesó por el proyecto, «certificando así un rotundo fracaso político y de gestión» advierte el PSOE . Ven grave este episodio, porque «las instalaciones permanecen cerradas y en estado de abandono, pese a los cuantiosos fondos públicos invertidos. Se perdió una oportunidad para generar empleo, turismo y riqueza local en Berán y en todo el ayuntamiento de Leiro. El vecindario ve como se gastaron dinero en proyectos que ni se abren ni sirven para nada, mientras se desatienden necesidades urgentes» . Los concejales socialistas recuerdan que su posición fue de abstención responsable, porque no se puede apoyar un proyecto así «sin contar con los vecinos».