Prisión provisional para el vecino de Vilardevós detenido por el primer gran incendio del verano en Galicia

El hombre de 47 años detenido este martes en Vilardevós por su presunta implicación en el que fue el primer gran incendio forestal del verano en Ourense ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo decretó la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, en funciones de guardia, tras pasar en la mañana de este miércoles a disposición judicial.

El arrestado se acogió a su derecho a no declarar. Aun así, la magistrada acordó su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga —dadas las elevadas penas a las que podría enfrentarse— y de reiteración delictiva, al tener antecedentes penales por un delito de daños provocados por un incendio (aunque no por incendio forestal).

El vecino de Vilardevós está investigado por un delito de incendio forestal como presunto autor del fuego que se originó el pasado 1 de agosto en su propio municipio, en la parroquia de Terroso, y que arrasó 578,7 hectáreas, obligando a activar la Situación 2 de emergencia.

Detenido en su casa

La detención del sospechoso se produjo a las 15.50 horas del lunes, en su propio domicilio, en el marco de la operación Penas Libres de la Guardia Civil. Un operativo desarrollado de forma conjunta por el Equipo de Policía Judicial de Verín y el Seprona de la Comandancia de Ourense, tras más de dos semanas de investigaciones.

Los indicios apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado. Comenzó a las 23.04 horas del viernes 1 de agosto, con tres focos simultáneos, lo que ya generó en su momento sospechas entre los vecinos, y se convirtió en el primero de gran magnitud en Galicia este año.

Afectó principalmente a superficie arbolada de monte alto, pero su rápida expansión obligó a confinar dos núcleos de población por precaución y movilizó un dispositivo de más de 200 efectivos, entre los que se encontraban 83 brigadas, 56 agentes forestales, 54 motobombas, 12 técnicos, 6 palas, 12 aviones, 12 helicópteros y unidades de la UME. Dos personas resultaron heridas leves durante las labores de extinción.

La regidora, Eva Pérez, ya planteaba entonces sus dudas sobre un posible origen fortuito: «Pensar que un incendio comienza a las once de la noche en tres focos distintos y que eso es casual... No lo pensamos», decía.

Lejos de ser un caso aislado, aquel incendio abrió un mes especialmente trágico para el monte ourensano. Desde el 1 de agosto, más de 70.000 hectáreas han ardido en la provincia, según los datos que maneja Medio Rural. Solo en Vilardevós, actualmente hay tres fuegos más: dos estabilizados, el de Fumaces-A Trepa (con 100 hectáreas quemadas) y el de Vilar de Cervos que arrasa 900 hectáreas; y uno activo en Moialde que afecta a 500 hectáreas.

Otros dos arrestos

También este miércoles se han producido otros dos arrestos. El primero de ellos fue en Poio, donde la Guardia Civil de Pontevedra detuvo a un hombre, de 34 años, con antecedentes penales como responsable de un incendio en el municipio.

La patrulla que estaba de servicio en ese momento recibió aviso de un incendio en la localidad pontevedresa, y al llegar al lugar localizaron a un grupo de personas que señalaron una vivienda, indicando que el autor de los hechos estaba en el interior. Los agentes se aproximaron al lugar y un varón les manifestó, en varias ocasiones, que era el autor del incendio, por lo que procedieron a su detención.

Además, en Santiago, la Policía Nacional dio con el presunto autor de al menos cinco fuegos en la zona urbana y periurbana de la capital gallega. En uno de ellos, un vecino lo pilló in fraganti, aunque consiguió escapar. Desde entonces, estuvo en el radar de las fuerzas de seguridad, y en una operación desarrollada en el marco del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, intervinieron al detenido —un indigente que dormía en la calle— varios mecheros y cerillas en una bolsa. El arrestado, que procede de otra comunidad autónoma, ya pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Santiago.