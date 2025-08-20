Placeros y movimiento vecinal alegan contra los presupuestos de Jácome

El periodo de presentación de alegaciones a los presupuestos de 2025 del Concello de Ourense, cuya aprobación inicial se produjo el pasado mes de julio, remató ya el 18 de agosto y, a la espera de que el gobierno local dé a conocer todas esas alegaciones presentadas al proyecto presupuestario que el Gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome aprobó con el voto en contra de la oposición y con la abstención –que no voto favorable– del PP, fuentes del Concello confirman que ya hay alegaciones presentada por parte de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de As Burgas y la Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño del rural del municipio.

En medio de la guerra abierta por el alcalde contra estos comerciantes, que se dirime ya en los juzgados, tras la denuncia presentada por a asociación, los empresarios alegan que en el capítulo 6 de inversiones del Concello de Ourense para 2025 no figura partida alguna para rematar las obras del edificio civil de la plaza, que lleva cerrado desde 2018, por lo que el mercado está funcionando desde entonces —hace 7 años y dos meses— en el edificio provisional.

Fuentes próximas a los comerciantes de la plaza consideran «lamentable» que el gobierno local no haya incluido partida alguna para un proyecto cuyo futuro está en el juzgado, pues esa asociación presentó también una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense el pasado mes de julio, contra el acuerdo de Alcaldía que daba nueve meses a los placeros para hacer un plan funcional del edificio reformado, desalojar el edificio provisional de la Alameda y trasladarse.

Por ahora , a la espera de que el gobierno local pase a la oposición las alegaciones presentadas en la fase de exposición al público, Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño, afirma que también ha presentado alegaciones porque «pedimos que no recorten la partida de talleres y cursos para dinamizar las asociaciones; son muy necesarias porque son también puntos de encuentro entre los vecinos del perímetro del municipio», explica Xosé Ramón Piñeiro, presidente de esta Agrupación de Vecinos Miño del rural.

El PP no presenta alegaciones, pero apoyará las que vea lícitas como las de los placeros

El Concello de Ourense aprobó en julio de este año sus primeros presupuestos, tras un lustro de prórrogas, y con un montante de 116.700.226 euros, gracias al voto favorable del gobierno local de DO, la abstención del PP, que favoreció que salieran adelante, y el voto en contra del PSOE y el BNG. No obstante, la portavoz municipal del PP, Ana Méndez, ratifica que «no son nuestros presupuestos, pero los aprobamos porque el gobierno local incluyó toda una batería de enmiendas que presentamos antes de llevar los presupuestos a aprobación inicial».No obstante «ahora vamos a ver qué alegaciones se presenten antes de la aprobación definitiva, y según como actúe el gobierno local actuaremos en consecuencia. De todos modos, sí sabíamos que tanto los comerciantes de la plaza de As Burgas como Agrupación Miño han presentado ya sus alegaciones en plazo, y claro que estamos de acuerdo; a la plaza la apoyaremos siempre, lo está haciendo la Xunta y lo haremos nosotros como partido, aun cuando el tema está metido ahora en el juzgado», indica.El nuevo presidente de Agrupación Vecinal Miño también explica que «en nuestro caso, hemos visto que se ha rebajado mucho la partida de 125.000 euros que había para estos talleres y cursos en las asociaciones de vecinos, supongo que otros nos apoyarán, para que se respete al menos el dinero que había y se ponga como una partida ya fija, no con cargo a modificaciones». Señala que esos cursos son «fundamentales para mantener la vida social y unir a los vecinos, sobre todo en el rural».