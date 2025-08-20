Ourense resiste: el fuego da una pequeña tregua y disminuyen los incendios activos

Un día más de fuego, pero un día de menos hectáreas. El lunes a la última hora del día el parte de la Consellería de Medio Rural arrojaba un balance de 69.000 hectáreas calcinadas. Ayer, martes, la cifra descendía: son 68.420 las contabilizadas desde la pasada noche, no porque los incendios diesen una tregua— porque eso no ha sucedido— sino porque varios de los focos han pasado a contabilizarse como estabilizados, dejando atrás su marca en el terreno, pero cayéndose de la lista de puntos activos. Mientras otros siguen progresando para horror de sus vecinos. Es el caso de Carballeda de Avia, donde ya suman 4.000 hectáreas y Larouco. El más extenso de toda Galicia desde que hay registros sigue sin ceder: 20.000 de las hectáreas calcinadas pertenecen a este entorno.

En Carballeda de Avia los trabajos de extinción siguen sin descanso. | | IÑAKI OSORIO

Carballeda de Avia y Larouco, así como Chandrexa de Queixa son, por suerte, las excepciones. Según el último parte de la Consellería, la jornada del martes fue de las más tranquilas. No creció el incendio de A Mezquita-Esculqueira, que permanece con 10.000 hectáreas, rozando el podio de los más voraces, donde se mantiene al frente Larouco, seguido de Chandrexa de Queixa, donde la cifra aumenta en 500 hectáreas— de las 17.500 del lunes a 18.000 ayer— y Oímbra.

En ese fuego que empezó el martes pasado por una presunta imprudencia grave en un desbroce y ha arrasado viñas, montes, casas, vehículo y aldeas enteras, el número tampoco crece se mantiene en 15.000 hectáreas, a pesar de que sigue activo por el valle de Monterrei, dañando, además de la localidad de Oímbra, también a Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

Tampoco aumenta el desastre medioambiental en la zona de Vilardevós. El concello registraba el lunes tres incendios activos: Vilardevós-Vilar de Cervos; Vilardevós- Moiade y Vilardevós- Fumaces e A Trepa. Ayer este último pasaba a formar parte de la lista de estabilizados tras arrasar 100 hectáreas. Cuatrocientas menos que el de Moiade, que sigue activo, pero sin incrementar el terreno, y 800 menos que el de Vilar de Cervos, donde tampoco aumentan la extensión afectada: 900.

Con todo, hay un nuevo fuego activo: A Veiga. La Xunta calcula que el incendio que entró desde la frontera castellana, en concreto desde la parroquia zamorana de Porto ha consumido 20 hectáreas en la zona, aunque están pendientes de «nuevas mediciones»..

Los mejores anuncios llegan en el apartado de estabilizados, además del incendio de Fumaces, pasa a sumarse a la lista el incendio de Maceda que había arrancado en la parroquia de Santiso el pasado domingo 10 de agosto. Desde entonces se había unido a otro incendio en la parroquia de Castro de Escuadro y juntos arruinaron 3.500 hectáreas. Además en Riós se decretó el lunes un incendio que ayer ya quedaba estabilizado con 20 hectáreas, 100 menos que las consumidas en Montederramo donde también está estabilizado.

La atención sanitaria recupera la normalidad

Tras días complicados por los incendios, todos los centros de salud de la provincia retoman este miércoles su actividad habitual, según anunció la Consellería de Sanidade. Aunque algunos ambulatorios sufrieron cortes de telecomunicaciones, se mantuvo la atención de Enfermería y se reorganizó el servicio médico centralizándolo en las cabeceras de comarca, situación que cambia desde hoy.

En paralelo, se lanzó un operativo técnico «sin precedentes», en palabras del titular de la cartera de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño que ha puesto en valor el «esfuerzo», las medidas reorganizativas y el despliegue técnico para dar atención en estos días. En referencia a la instalación de 14 antenas Starlink, 80 kilómetros de fibra y refuerzo de centrales 5G, para garantizar la conectividad de servicios clave como la receta electrónica o la historia clínica. Por todo ello, el conselleiro agradeció la implicación del personal sanitario y técnico, así como la colaboración de Protección Civil y fuerzas de seguridad.