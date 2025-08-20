El OUFF y el Centro Comercial Abierto de Ourense impulsan el cine en familia

El próximo sábado 27 de septiembre, a las 12:00 horas, el Auditorio Municipal de Ourense acogerá una cita muy especial con la proyección de la película de animación «La luz de Aisha», destinada al público infantil y familiar.

En una grata sesión cinematográfica que va a formar parte del ciclo de «Cine Familiar» organizado por el Ourense Film Festival (OUFF) y el Centro Comercial Abierto (CCA) Ourense Centro dentro de su 30ª edición que se celebra este año.

Luis Rivera, presidente del CCA Ourense Centro, señala que la «iniciativa persigue dos objetivos principales: por un lado, acercar el cine a los más pequeños, ofreciéndoles la experiencia de asistir a una proyección en una sala, fuera del consumo habitual a través de móviles y tablets; y por otro, reforzar la fidelización de los clientes del Centro Comercial Abierto».

Además, el presidente destaca el interés de esta propuesta dentro del festival de cine recordando que «los niños y niñas de hoy serán el público cinéfilo del mañana, por eso es importante cultivar su interés desde ahora».

«La luz de Aisha», dirigida por la registra alemana Shadi Adib, es una película de animación que destaca por su estética y por la historia de aventuras que narra, en la que se resaltan valores como la confianza, la tolerancia, la esperanza y la amistad. A través de la historia de su protagonista quien vive en el Al-Andalus del siglo XI en el cual el mayor espectáculo son los fuegos artificiales, lo que hará que Aisha quiera seguir los pasos del maestro Hao y convertirse en una gran pirotécnica pese a las prohibiciones de su padre quien le insta a seguir con la tradición y negocio familiar.

Por otra parte, este año asistir al evento será más fácil que nunca. Con cada compra realizada en cualquiera de los 140 comercios que forman parte del Centro Comercial Abierto Ourense Centro, los clientes podrán obtener una entrada doble.

Es decir que será una entrada para persona adulta y un menor o una menor de 12 años, solicitándola directamente en el establecimiento. asociado y perteneciente a Ourense Centro.

El OUFF ·Ourense Film Festival se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.