El mercado de A Ponte cumple un año de «éxito» tras el nuevo uso hostelero

«No podemos quejarnos de este primer año abiertos, y consideramos que es un éxito seguir adelante y con el apoyo de público de aquí y de los visitantes, pues también recibimos mucho turismo de paso», explica Pablo Otero, gerente de la firma que ganó el concurso municipal para explotar esta antigua plaza de abastos rebautizada como Mercado Ponte Canedo y que incluye además de los 10 puestos de venta, el novedoso apartado de hostelería, motor principal del inmueble

Pablo Otero, gerente del mercado pontino. | Iñaki Osorio

«La hora de mayor público es la de la mañana, con mucha gente comprando y luego ha tenido muy buena respuesta la propuesta de hostelería y restauración que incluye también menús, o la posibilidad de que el cliente compre el producto que quiere comer y luego se cocine en la zona de restauración» indica Pablo Otero

Plaza de abastos de As Burgas. | Iñaki Osorio

En estos casi doce meses abiertos —el aniversario se cumple ya en septiembre— el Mercado de A Ponte ha conseguido mantener abiertos sus diez puestos, menos uno «la carnicería; la firma que lo llevaba tiene ya otras locales abiertos así que en breve volveremos a tener otra carnicería en el mercado, pero con otra firma más pequeña» , indica.

El Mercado Ponte Canedo es la demostración del éxito de un proyecto, que se expandió ya con éxito en otras ciudades, como la reconversión de una plaza de abastos obsoleta, que había cerrado años antes en un edificio moderno.

De hecho el Mercado Ponte Canedo del siglo XXI se asienta en un edificio que fue construido en el primer tercio del siglo XX, cuando A Ponte era municipio segregado de Ourense y con concello propio y reformado en el 2015, con un diseño con ayuda del Gobierno central y un diseño diáfano y moderno. Sin embargo estuvo cerrado durante años, mientras fracasaban los concursos del Concello para conseguir una empresa interesada en gestionarla hasta que Pablo Otero y su Antigua Leiteiría, dieron el paso definitivo para recuperar, con nuevo formato lo que fue durante décadas: parte de la esencia del barrio de A Ponte.

«También ha sido un reto para todos mantener un servicio como Mercado Ponte Canedo, pues hay que tener el personal disponible para cubrir un horario que es cada día de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que cierran las cocinas, aunque ampliamos luego un par de horas en fines de semana y en festivos», explica el gerente.

Si reconoce que «la gente tiene que ir acostumbrándose poco a poco a comprar aquí, como alternativa al supermercado. También seguimos con una pulpeira fija que tiene mucha demanda, de hecho hemos incluido entre los menús, sobre todo para los turistas, el que incluye pulpo y churrasco», afirma

La ubicación en una vía semipeatonal como la avenida das Caldas, «y la instalación de la terraza exterior, ha hecho que tengamos no solo buena respuesta en la zona hostelera para comidas, sino de «tardeo» de gente que viene a picar y tomar el fresco en la calle», indica Pablo Otero.

Además, en septiembre, se recupera todo el programa de conciertos, talleres, se van a incluir actividades para niños, y las ferias de artesanía o antigüedades entre otras, con carácter fijo.

El edificio de la plaza de As Burgas lleva cerrado desde 2018 y los comerciantes trabajan en un local provisional

En tanto el Mercado Ponte Canedo salió del abismo, y se consiguió ultimar la reapertura y explotación de estas instalaciones, otro servicio propiedad del Concello de Ourense, el edificio civil de la Plaza de Abastos de As Burgas, el mercado número uno y más importante de la ciudad, sigue cerrado desde 2018, con una rehabilitación inacabada, pese a tener un proyecto de explotación similar al de Ponte Canedo, que conjugue venta de productos frescos, hostelería y ocio.Mientras tanto, los 40 comerciantes siguen, eso sí con muy buenas ventas todo el verano, pero en un edificio provisional en la Alameda, y con una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ourense, al que pidieron en julio adopción de medidas cauteleras, para que suspenda el expediente que emitió e abril de este año el Concello que le daba 9 meses para presentar un plan funcional –que tampoco gustó al alcalde– y trasladarles a un edificio que sigue sin rematar y sin las dotaciones básicas.