Hallan un artefacto incendiario en Laza: «Tiene pinta de haber sido manipulado»

Los trabajos de limpieza han comenzando ya en algunas de las zonas donde el paso del fuego dejó su huella. Es el caso del concello de Laza, donde los vecinos, con el beneplácito de las fuerzas de seguridad, empezaron a comprobar los daños causados por las llamas en distintos montes. Eso hacían el lunes a la tarde en la parroquia de Retorta cuando se encontraron un artefacto que inmediatamente entregaron al alcalde, Jose Ramón Barreal, quien no tiene duda de que se trata de un objeto «manipulado para hacer daño».

Según detalla Barreal, el artefacto es «un aerosol manipulado con una mecha y un contrapeso, diseñado aparentemente para iniciar un fuego a distancia, pensado para ser lanzado desde una moto o desde otro tipo de vehículo con claras intenciones incendiarias. tiene toda la pinta de haber sido manipulado, no es un bote que se podría haber caído con normalidad», valora.

El alcalde de Laza es tajante: «soy reacio a creer que todo lo que estamos viviendo es cosa del clima y del calor. No todo puede ser por la temperatura», dice el regidor que, además traslada que la zona donde se emncontró, la parroquia de Retorta, motiva aún más su opinión porque «apareció justo donde se nos inició un fuego. Al principio pensábamos que era una reproducción del anterior por un salto de una pavesa, pero ahora sabemos que era un fuego nuevo», sostiene.

Desde el consistorio dieron traslado del objeto a la Guardia Civil y ya está a disposición de la Policía Judicial, que se encarga ahora de la investigación.

En este concello las zonas más afectadas por los fuegos, además de Retorta, fueron Matamá, Soutelo Verde, Laza y Souteliño. zonas donde las llamas llegaron a estar cerca de algunas viviendas, pero pese a ello no hubo daños materiales.

Uno de los momentos más críticos fue la defensa del pinar de Matamá, uno de los más importantes de la comarca, que se logró salvar gracias a un contrafuego de varios kilómetros. «Conseguimos pararlo justo en la frontera con Castrelo do Val», explicó Barreal.

Actualmente, continúan los trabajos de enfriamiento, con maquinaria pesada, GES de Laza y la UME operando sobre el terreno. «Ahora mismo estamos tranquilos, repasando y cerrando perímetros, pero esperemos que no se alborote la situación al caer la tarde», decía ayer el alcalde que quería destacar especialmente la labor de los vecinos: «La gente está ayudando de forma ejemplar, no van por libre, sino que colaboran con orden, y eso es muy importante. Tenemos medios propios y unos vecinos magníficos», celebraba.