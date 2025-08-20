Evacuado un operario por inhalación de humo en Oímbra
L.G
Un operario del dispositivo de extinción de incendios tuvo que ser atendido en la jornada de ayer por inhalación de humo en el municipio de Oímbra. Así lo trasladó el parte del 112 Galicia, relatando que el incidente se produjo durante las labores de control de uno de los fuegos activos en la zona en el marco de un incendio que calcina más de 15.000 hectáreas.
Pese a este contratiempo, desde el servicio de emergencias destacan que no fue necesario activar evacuaciones ni ordenar confinamientos en ningún núcleo de población de la provincia a diferencia de jornadas anteriores.Con todo, los técnicos de Protección Civil mantienen la vigilancia en áreas próximas a los incendios forestales, especialmente aquellas con riesgo de proximidad a las viviendas.
