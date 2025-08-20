Convocan la primera edición de los Premios Amoeiro

REDACCIÓN

Ourense

El Concello de Amoeiro convoca la primera edición de Premios Amoeiro, una iniciativa propuesta por las empresas Amoeiro Rincón, Avícola Amoeiro y Tanatorio Orensano y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Amoeiro que repartirá galardones entre personas significativas en las apartados de Arte, Cultura, Deportes y Educación: contribuciones en el ámbito cultural y artístico, deportistas, entrenadores .

También educadores o instituciones educativas que han tenido un impacto significativo en la educación local o alumnos destacados entre otros así como el premio Ciudadano del Año por contribuciones significativas a la comunidad, al menor emprendedor y otros e muchos apartados.

Los premiados no se conocerán hasta la celebración de la gala que será el 13 de septiembre de 2025.

