Convocan la primera edición de los Premios Amoeiro

El Concello de Amoeiro convoca la primera edición de Premios Amoeiro, una iniciativa propuesta por las empresas Amoeiro Rincón, Avícola Amoeiro y Tanatorio Orensano y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Amoeiro que repartirá galardones entre personas significativas en las apartados de Arte, Cultura, Deportes y Educación: contribuciones en el ámbito cultural y artístico, deportistas, entrenadores .

También educadores o instituciones educativas que han tenido un impacto significativo en la educación local o alumnos destacados entre otros así como el premio Ciudadano del Año por contribuciones significativas a la comunidad, al menor emprendedor y otros e muchos apartados.

Los premiados no se conocerán hasta la celebración de la gala que será el 13 de septiembre de 2025.