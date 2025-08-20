El Concello de Ribadavia abre plazo para apuntarse al servicio de conciliación
Decicado a las familias para el próximo curso
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Ribadavia informa de que del 22 a 29 de agosto estará abierto el plazo de inscripción para el Servicio de Conciliación de Mañana y Tarde correspondiente al curso 2025/2026. Este recurso municipal tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciendo atención a niños y niñas en horario de mañana, de 07:30 a 09:00 horas, y en horario de tarde, de 15:00 a 16:30 horas, todos los días de período lectivo escolar. El servicio se desarrollará en las instalaciones del CEIP Plurilingüe de Ribadavia, pudiendo beneficiarse de él tanto el alumnado de este centro cómo lo del CRA Amanecer, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, es decir, educación infantil y primaria.
El número total de plazas ofertadas será de 30, si bien podrán ampliarse de manera temporal en casos de conciliación debidamente acreditada. Para la adjudicación de las plazas se tendrán en cuenta criterios de preferencia como que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Ribadavia, que ambos progenitores trabajen y su jornada coincida con el horario del servicio, que el niño o niña tenga una discapacidad igual o superior al 33% y la orden de la fecha de solicitud.
