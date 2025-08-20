El Concello devuelve 608.000 euros al Estado al no poder rehabilitar un edificio histórico

La pérdida de subvenciones públicas por parte del Concello de Ourense, habitualmente criticada por la oposición cuando hay que devolverlas por no ejecutarlas o sencillamente por no haberse solicitado, suma una nueva baja. Ahora, el Concello ha tenido que ratificar la devolución oficial de la ayuda que había recibido del Gobierno central para ejecutar la obra de renovación de un edificio en Praza da Trinidade para ubicar allí la desmantelada Oficina de Rehabilitación del PERI, el antiguo plan de reforma del casco histórico. Devuelve así los 608.000 euros que le habían concedido para esta obra y los intereses correspondientes de demora.

El acuerdo se adoptó en la última Junta de Gobierno Local del Concello, en la que se reconoce literalmente la «devolución, en concepto de ingresos indebidos, dentro del proyecto específico de gasto, para la rehabilitación del edificio la Plaza da Trinidade, número 55, para sede de la Oficina rehabilitación del conjunto histórico de la ciudad». El concurso había quedado desierto y no se arbitró otra fórmula para no perder el dinero.

El acuerdo incluye «proceder a la devolución al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la cantidad de 608.224 euros mediante ingreso en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT del Tesoro Público».

También se reconoce la devolución de los intereses correspondientes a ayuda recibida en la convocatoria de ayudas y subvenciones del PIREP, es decir, ayudas directas en orden a garantizar la ejecución de ese Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos.

Estos fondos persiguen la rehabilitación sostenible del parque público institucional de comunidades y ciudades autónomas para todo tipo de edificios de titularidad pública y uso público, por un importe de 480 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation EU, asignados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La idea del Concello cuando anunció este proyecto era abonar, para la redacción de los proyectos técnicos y la ejecución de las obras, otros 179.088 euros, haciendo un total de 787.312 euros de inversión.

La finalidad de tales créditos será financiar aquellas actuaciones que, en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y detallados en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Asimismo, y de conformidad con la coherencia de las políticas de este ministerio, las actuaciones que sean objeto de financiación deberán tener un carácter integrado, en cuanto a la estética de los inmuebles.