El comercio carballiñés estrena la plataforma de venta digital LoPróximo

Toda una alternativa propia a la presión de las grandes plataformas online, y en apoyo a los negocios de proximidad. Eso es lo que pone en marcha la Asociación de Comerciantes Carballiño CCA anuncia la implantación de LoPróximo, una novedosa plataforma de atención digital colectiva desde la que los comerciantes van a poder atender las solicitudes de vecinos y vecinas interesados en encontrar, de forma rápida y sin esfuerzo, los mejores productos y servicios disponibles en el comercio local de O Carballiño.

La plataforma, que está accesible en https://loproximo.com, estará abierta a todas las personas interesadas en encontrar las mejores propuestas o asesoramiento especializado del comercio local de Carballiño, para cualquier necesidad de compra, y a través de una experiencia digital sencilla y muy intuitiva.

Basta con describir con las propias palabras lo que se está buscando, y esperar a recibir las propuestas a medida elaboradas por los comerciantes locales. Una vez seleccionada una propuesta, basta acudir directamente al establecimiento para realizar la compra, o acordar con el comerciante cualquier otra modalidad de entrega. Con el objetivo de dar a conocer esta iniciativa a la ciudadanía.

El proyecto se presenta hoy oficialmente en el Concello de O Carballiño, y contará con la presencia de Gabriel Alén, Director General de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia; Lorena Castro, Concejala de Educación del Ayuntamiento de O Carballiño; Noelia Mares, Gerente de la asociación Carballiño CCA; y Eduardo Rodríguez socio fundador de LoPróximo.

Modernizar el comercio

Con esta iniciativa, el centro comercial abierto del municipio de O Carballiño consolida su apuesta por la dinamización de la actividad comercial del municipio a través de la modernización y la innovación tecnológica, preservando los valores esenciales y los beneficios únicos que ofrece el pequeño comercio de proximidad.

Son además pioneros en la implantación de un modelo de servicio de atención digital que transformará el modo en el que las personas nos relacionaremos en el futuro con nuestro comercio local, y que ya obtuvo el reconocimiento como la mejor iniciativa de dinamización comercial de los últimos tres años en Galicia (Premios del Comercio Gallego 2024, Xunta de Galicia).