Rescatan a dos bomberos portugueses en Cualedro

La ola de incendios que azota el oriente ourensano no solo está causando graves daños medioambientales y materiales, sino que también está poniendo en riesgo la vida de quienes trabajan incansablemente en las labores de extinción. En este contexto, dos bomberos portugueses tuvieron que ser rescatados tras quedar rodeados por el fuego en una intervención complicada en la parroquia de A Xironda, en Cualedro.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Verín con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desplazado desde Zaragoza. La actuación permitió que ambos profesionales pudieran ser rescatados sin que consten lesiones.