Una peluquería canina de Ourense ofrece servicios gratuitos para los perros afectados por los incendios

Entre los damnificados de los incendios que arrasan buena parte de España, están esas víctimas silenciosas que también sufren la acción del fuego: los animales.

Ya sean de ganado, mascotas o especies salvajes, las llamas se han cobrado muchas de estas especies que han muerto o han quedado malheridas, escapando de las llamas. Otras han tenido más fortuna tras haber sido rescatadas por efectivos y vecinos.

En Galicia, mucha población vive de la agricultura y/o de la ganadería, pero el fuego no discrimina, de ahí que además de casas, infraestructuras, pastos o cultivos, también se han quedado en el camino miles de animales y los que han sobrevivido, necesitan alimentación e hidratación, así como atención médica en muchos de los casos.

Un vecino observa junto a su perro cómo el fuego quema masa forestal en Chandrexa de Queixa. / Rosa Veiga - Europa Press

También las mascotas son protagonistas de esta oleada de incendios, donde la solidaridad es una de las pocas cosas rescatables de una situación extrema para muchas familias. Envío de comida, apoyo voluntario y de brigadas desde desde otros territorios, son gestos que, por pequeños sean, se valoran enormemente, como el que está teniendo la peluquería canina Sua, en Ourense, centro regentado por Andrea, especialista también en psicología y en educación de mascotas.

El centro ha fijado en sus redes sociales una publicación para ofrecer «servicios gratuitos de cuidados básicos y peluquería para cualquier animal herido o encontrado en malas condiciones en Ourense, durante esta situación», y lanza un llamamiento a aquellos que encuentren a algún animal herido o afectado por el fuego: «No dudes en contactar: 610 061 420».

El centro, que está ubicado en la calle Benito Vicetto 1, de la ciudad de As Burgas, ofrece baños de limpieza para eliminar el hollín, la ceniza y los posibles irritantes de la piel, que también será revisada por si el perro o el animal doméstico ha sufrido quemaduras leves o irritaciones.

Otro de los servicios gratuitos que presta el centro es un cepillado profundo para deshacer nudos y eliminar los restos de ceniza que hayan podido quedar atrapados en el pelaje. Por último, y si fuera necesario, Sua Ourense incluye, en esta acción solidaria, el corte de pelo de la mascota que ayude a facilitar la limpieza y el cuidado en casa.