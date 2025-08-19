El incendio de Porto de Sanabria alcanza Ourense y amenaza un bosque de tejos milenarios

El incendio que se originó en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado la frontera con Ourense y ha calcinado al menos 20 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia.

La Consellería de Medio Rural ha informado este martes de que el fuego, situado en el municipio de A Veiga, parroquia de Ponte, supera las 20 hectáreas, aunque está «pendiente de una nueva estimación de superficie». En Zamora este incendio ya ha superado las 6.000 hectáreas arrasadas.

Incendio de Pena Trevinca, desde el visor Copernicus / COPERNICUS

Medio Rural ha indicado a EFE que se trabaja en la extinción de este fuego, donde hay presentes medios aéreos, aunque no ha precisado qué zonas en concreto se han visto afectadas. Sin embargo, vecinos y varios usuarios en redes sociales llevan haciéndose eco al menos desde hace dos días de la problemática que estaba causando el fuego en esta zona que hasta hoy no había aparecido en los recuentos oficiales de la Xunta.

Los montes de Pena Trevinca, ahora amenazados por las llamas, son un espacio natural protegido del macizo Galaico-Leonés que ocupa casi 25.000 hectáreas, con cumbres de más de 2.000 metros de altitud coronadas por lagos glaciares como O Celo o la Lagoa da Serpe.

En esta zona se encuentra además el Teixadal de Casaio, uno de los mayores bosques de tejos de Europa que, con más de 300 ejemplares de esta especie centenarios e incluso alguno milenario, conforma el bosque más antiguo de Galicia.

«Trevinca ha ardido y está ardiendo», alertó hace ya dos días en su perfil de Instagram el guía de montaña de Terras Altas de Trevinca Juanjo Lorenzo, quien aseguró que el fuego había alcanzado la Lagoa da Serpe y se dirigía hacia el Teixadal. Lorenzo señaló que entendía que los medios tenían otras prioridades «porque hay aldeas, hay gente y hay ganado, pero ambientalmente esto es un desastre».

La comunidad de Casaio reaccionó como supo: con sus propias manos. Tocaron las campanas del pueblo para alertar a los vecinos y subieron al monte para hacer cortafuegos. Un bulldozer cedido por la cantera Tres Cuñados trabajó desde la tarde de este lunes para frenar el avance. «Hay que confiar en la resistencia del bosque y en que pueda aguantar porque medios la verdad es que no hay. Es muy duro esta situación y este momento, pero haremos lo que se pueda», decía Pedro, el propietario de O Eco dos Teixos, una casa de turismo rural desde donde dio el aviso para movilizarse y «atajar el fuego para que no llegase a la aldea, porque entonces si que lo tendríamos complicado, porque es un descenso desde las laderas, el fuego no nos lo pondría fácil». Ayer, a última hora de la tarde, una brigada forestal se desplazaba a ayudar en la zona.

Los guías de Terras Altas de Trevinca estimaban que había más de 3.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la zona gallega que forma parte de la Red Natura 2000.